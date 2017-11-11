Игнатьев: «Месси или Роналду? Роналду. Он прогрессировал благодаря упорству и тренировкам»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев рассказал о своих любимых футболистах:

«Любимые футболисты – это мои партнёры по „Локомотиву“. Рад, что мы играем дисциплинированно и добиваемся положительных результатов. Если говорить о зарубежных игроках, то я назвал бы Мбаппе, Иско, Рамоса и Морату. Мбаппе вообще очень техничный нападающий. Иско тоже невероятно талантливый. От него мяч не отлетает, как будто приклеен к нему.

Роналду или Месси? Мой любимый футболист – Роналду. Он прогрессировал в футболе благодаря тренировкам и упорству, а Месси был одарённым с детства».

Игнатьев также поделился своими ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи со сборной Аргентины.

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