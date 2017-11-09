Батшуайи покинул расположение сборной Бельгии

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Миши Батшуайи повредил ступню и не сможет помочь своей национальной команде в ближайших товарищеских матчах со сборными Мексики (10 ноября) и Японии (14 ноября).

«Когда Миши к нам прибыл, он испытывал боль, так что в этих двух матчах не сыграет. С тех пор, как мы собрались, он ни разу не принимал участия в совместных тренировках. Батшуайи отправился в „Челси“», - сообщил главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес.

С заявкой сборной Бельгии на товарищеские поединки вы можете ознакомиться здесь.

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