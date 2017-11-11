Шаронов: «Месси можно сдержать только командной игрой»

Бывший игрок «Рубина» Роман Шаронов оценил шансы сборной России в товарищеском матче против Аргентины.



«Как сдержать Месси? Футбол прежде всего командная игра, поэтому только так. Уверен, тренерский штаб сборной разобрал каждого футболиста аргентинцев, как в свое время это сделал Бердыев. Посмотрим, как они реализуют план на встречу.



Эта игра в первую очередь будет полезна в качестве информации перед чемпионатом мира. Надо понять, насколько сильны мы в данный момент, и над чем еще стоит работать. Такие матчи стоит рассматривать в такой плоскости, а не в плане результата. Хочу пожелать команде, чтобы она достойно сыграла как в обороне, так и в атаке».



Напомним, что ранее заслуженный тренер СССР Борис Игнатьев поделился ожиданиями перед товарищеским матчем сборных России и Аргентины.

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