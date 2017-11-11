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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 71’ Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Мутко: «„Лужники“ лучше наших парней выдержали проверку матчем с Аргентиной»

сегодня, 18:19
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Президент РФС Виталий Мутко после поражения сборной России от аргентинцев отметил высокий класс соперника. Также чиновник не без иронии отметил, что стадион «Лужники», на котором сегодня был сыгран первый поединок после реконструкции, проявил себя лучше футболистов национальной команды России.

«Матч хороший для спарринга, но видно, что Аргентина - команда другого уровня. Побыстрее, потехничнее.

Стадион фантастический, он лучше наших парней выдержал эту проверку».

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Все комментарии
Tommy Lee
сегодня в 18:55
Стадион - несомненная заслуга Мутко надо понимать.
papic337
сегодня в 18:44
Ожидаемо. Кто-нибудь рассчитывал на победу нашей сборной? Лёгкая ирония вполне уместна.
Александр Настин
сегодня в 18:30
Интересовался лучше бы лыжниками и предстоящей олимпиадой!Весь спорт проср.л
MaX10
сегодня в 18:30
Это все ерунда. Главное у глушакова есть футболка Месси
Ищущий и Понимающий
сегодня в 18:27
Толи еще с Испанцами будет! Наверное и стадион не выдержит там!
вoлгoдoн
сегодня в 18:26
Впору премию и какой-нить орден присудить.
guf ak-47
сегодня в 18:24
позорно топит нашу сборную этот мутко и держит всех поклонников футбола в нашей стране за идиотов
Owl Fake
сегодня в 18:24
Ты никаких проверок не выдерживаешь, а всё ещё на посту. Разве это проблема?
Брулин
сегодня в 18:21
А этот все смеется...
Брулин
сегодня в 18:20
Мутко, уйди уже и Черчесова прихвати!!!
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