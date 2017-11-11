Мутко: «„Лужники“ лучше наших парней выдержали проверку матчем с Аргентиной»

Президент РФС Виталий Мутко после поражения сборной России от аргентинцев отметил высокий класс соперника. Также чиновник не без иронии отметил, что стадион «Лужники», на котором сегодня был сыгран первый поединок после реконструкции, проявил себя лучше футболистов национальной команды России.

«Матч хороший для спарринга, но видно, что Аргентина - команда другого уровня. Побыстрее, потехничнее.

Стадион фантастический, он лучше наших парней выдержал эту проверку».

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