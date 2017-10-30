Генподрядчик: «На арене в Самаре будут аварийные выходы на все чрезвычайные ситуации»

В пресс-службе компании ПСО «Казань» - генподрядчика строительства стадиона в Самаре, опровергли информацию о том, что на арене не предусмотрен аварийный выход с VIP-трибуны:

«Строительные работы ведутся в соответствии с проектом, где предусмотрены аварийные выходы на все чрезвычайные ситуации. Проектную документацию согласовали все службы безопасности.

После серии терактов в Европе представители ФИФА рекомендовали предусмотреть аварийные спуски (монолитные лестницы), ведущие к полю».

Напомним, что строительство стадиона в Самаре долгое время шло с опозданием, однако недавно директор департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заверил, что арена будет построена вовремя.

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