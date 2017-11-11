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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 6’ Логотип ДР КонгоДР Конго 0:0 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 5’ Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 7’ Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:0 Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
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22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
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01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
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16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 51’ Логотип КатарКатар 0:1 Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 7’ Логотип МакедонияМакедония 0:0 Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
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Рейнгольд: «Моё мнение однозначное - бездарно играли обе команды»

сегодня, 20:35
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России в матче с национальной командой Аргентины (0:1):

«Мое мнение однозначное - бездарно играли две команды. Другого сказать не могу. Имела преимущество сборная Аргентины, которая, честно говоря, меня, конечно, удивила. Абсолютно ничего не показала, но этого стоило ожидать, потому что никто в товарищеской встрече рисковать здоровьем не будет. Но наши футболисты меня просто удивили, я вам серьезно говорю. Нельзя так играть в футбол, это просто безобразие. Я понимаю, может внутри каждый чувствует, что он слабее, так оно, может, и есть.

Ребята, вы вышли на футбольное поле, ну покажите хоть кто-нибудь свои личные качества: обводку, скорость, дриблинг, удары по воротам. Хоть что-нибудь покажите, нельзя же, в конце концов, так бездарно провести игру. За весь матч только Денис Глушаков ударил два раза по воротам - это разве футбол? Ради этого более 70 тысяч болельщиков пришли смотреть на это безобразие? То, что я вижу, то я и говорю. Бездарно играла наша сборная, хотя счет по игре - 0:0. При всем преимуществе аргентинцев, если суммировать, то счет должен быть 0:0, потому что гол был забит из-за офсайда - тут судьи проспали.

Ни Федор Смолов, ни Александр Кокорин - игроки передней линии - ни разу не ударили по воротам за 90 минут. С ума сойти вообще-то. А мы еще говорим о каком-то там футболе. Какой футбол? Нет его! Я не знаю куда смотрит Станислав Черчесов, но то, что сегодня делали Смолов и Кокорин, то я считаю, что это антифутбол».

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