Рейнгольд: «Моё мнение однозначное - бездарно играли обе команды»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру сборной России в матче с национальной командой Аргентины (0:1):

«Мое мнение однозначное - бездарно играли две команды. Другого сказать не могу. Имела преимущество сборная Аргентины, которая, честно говоря, меня, конечно, удивила. Абсолютно ничего не показала, но этого стоило ожидать, потому что никто в товарищеской встрече рисковать здоровьем не будет. Но наши футболисты меня просто удивили, я вам серьезно говорю. Нельзя так играть в футбол, это просто безобразие. Я понимаю, может внутри каждый чувствует, что он слабее, так оно, может, и есть.

Ребята, вы вышли на футбольное поле, ну покажите хоть кто-нибудь свои личные качества: обводку, скорость, дриблинг, удары по воротам. Хоть что-нибудь покажите, нельзя же, в конце концов, так бездарно провести игру. За весь матч только Денис Глушаков ударил два раза по воротам - это разве футбол? Ради этого более 70 тысяч болельщиков пришли смотреть на это безобразие? То, что я вижу, то я и говорю. Бездарно играла наша сборная, хотя счет по игре - 0:0. При всем преимуществе аргентинцев, если суммировать, то счет должен быть 0:0, потому что гол был забит из-за офсайда - тут судьи проспали.

Ни Федор Смолов, ни Александр Кокорин - игроки передней линии - ни разу не ударили по воротам за 90 минут. С ума сойти вообще-то. А мы еще говорим о каком-то там футболе. Какой футбол? Нет его! Я не знаю куда смотрит Станислав Черчесов, но то, что сегодня делали Смолов и Кокорин, то я считаю, что это антифутбол».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте