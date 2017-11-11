Мостовой: «Офсайд? Там было на линии, а такое, по-моему, не считается»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой после поражения команды Станислава Черчесова от аргентинцев в контрольном матче отметил большую разницу в классе двух команд:

«Команды показали тот футбол, который я и ожидал. Мы лишний раз убедились, что мастерство, класс и качество наших футболистов сильно разнятся, на первый взгляд, с непонятной для нас сборной Аргентины, которая с трудом вышла на этот чемпионат мира-2018, если вспомнить последние их три игры. Если бы не великий Лионель Месси, то у себя мы аргентинцев не увидели бы. А сегодня мы могли наблюдать за довольно-таки быстрой, техничной и неплохой командой сборной Аргентины, которая на фоне нашей трусливой сборной выглядела добротно. Особенно в первом тайме, где мы мяча вообще не касались и по воротам толком не ударили.

Что касается офсайда, то такое могут свистнуть, а могут и дать играть дальше, потому что там было на линии, а такое, по-моему, не считается. Там полголовы или рука были впереди, не считаю, что можно так категорично говорить, что офсайд был. Даже если не забили бы, то у аргентинцев все равно было два-три момента, поэтому считаю этот результат справедливым».

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