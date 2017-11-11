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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 79’ Логотип ДР КонгоДР Конго 1:1 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 78’ Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 2.45 1.75 12
20:30 82’ Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:2 Логотип МароккоМарокко Фонбет - - 1.03
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 Матч завершен Логотип КатарКатар 0:1 Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 86’ Логотип МакедонияМакедония 1:0 Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 1.18 5.2 35
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Мостовой: «Офсайд? Там было на линии, а такое, по-моему, не считается»

сегодня, 21:34
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой после поражения команды Станислава Черчесова от аргентинцев в контрольном матче отметил большую разницу в классе двух команд:

«Команды показали тот футбол, который я и ожидал. Мы лишний раз убедились, что мастерство, класс и качество наших футболистов сильно разнятся, на первый взгляд, с непонятной для нас сборной Аргентины, которая с трудом вышла на этот чемпионат мира-2018, если вспомнить последние их три игры. Если бы не великий Лионель Месси, то у себя мы аргентинцев не увидели бы. А сегодня мы могли наблюдать за довольно-таки быстрой, техничной и неплохой командой сборной Аргентины, которая на фоне нашей трусливой сборной выглядела добротно. Особенно в первом тайме, где мы мяча вообще не касались и по воротам толком не ударили.

Что касается офсайда, то такое могут свистнуть, а могут и дать играть дальше, потому что там было на линии, а такое, по-моему, не считается. Там полголовы или рука были впереди, не считаю, что можно так категорично говорить, что офсайд был. Даже если не забили бы, то у аргентинцев все равно было два-три момента, поэтому считаю этот результат справедливым».

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Все комментарии
Морозовский
сегодня в 22:00
Офсайд был настоящий. Игра нашей сборной была непонятной, как всегда. Аргентосы всё до игры получили и им вообще ничего не надо больше было.
fanatcska94
сегодня в 21:51
офсайд там был явный и такие в 95% случаев свистят.
а Мостовой прост в своей любимой роли хейтера сб. России и игроков.
arzamas
сегодня в 21:48
Какое имеет значение в товарищеской игре был оффсайт или не был и, вообще, сколько нам забили аргентинцы?
Имеет значение только то, что игры у нас как не было так и нет.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 21:48
Доигрывать надо до конца, а не тянуть руки. Пока Васин тянул руки, мяч попал к аргу тот ударил, Джикия принимает мяч на себя, который отскакивает к сопернику и повторным ударом забивает нам голешник. Если Васин не терял время с аппеляцией боковому он успевал накрыть повторный удар, не хватило шага, полшага..
salaga
сегодня в 21:47
Перед матчем эти игрочишки хором заявляли, что никакого Месси не боятся. Храбрые зайцы?
post-navigator
сегодня в 21:47
"Очень приятно. Царь" :))
Mamaev
сегодня в 21:37
Ну, там был чистый офсайд
kust07
сегодня в 21:35
Мостовой- а ну-ка в трубку дыхни!)
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