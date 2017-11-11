Мостовой: «Сборная России показала в первом тайме несколько трусливую игру»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).

«Ожидал более агрессивного футбола с нашей стороны. Мы показали в первом тайме несколько трусливую игру. Кроме одного подхода, у нас ничего и не было. Трудно сказать, с чем это связано. Вышли, можно сказать, с тремя нападающими: Александром Кокориным, Дмитрием Полозом и Фёдором Смоловым. Должны были бы бежать вперёд, искать моменты, атаковать. Но у нас их, к сожалению, не было.

Во втором тайме кое-что изменилось. Поняли, что бояться не надо, можно бежать вперёд и атаковать. Другое дело, что Аргентина могла дважды или трижды забить по ходу первого тайма. Но она этого не сделала, точнее - не получилось у них. Поэтому хорошо, что так закончилось: с минимальным счетом 0:1», - сказал Мостовой.

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