Мостовой: «Сборная России показала в первом тайме несколько трусливую игру»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).
«Ожидал более агрессивного футбола с нашей стороны. Мы показали в первом тайме несколько трусливую игру. Кроме одного подхода, у нас ничего и не было. Трудно сказать, с чем это связано. Вышли, можно сказать, с тремя нападающими: Александром Кокориным, Дмитрием Полозом и Фёдором Смоловым. Должны были бы бежать вперёд, искать моменты, атаковать. Но у нас их, к сожалению, не было.
Во втором тайме кое-что изменилось. Поняли, что бояться не надо, можно бежать вперёд и атаковать. Другое дело, что Аргентина могла дважды или трижды забить по ходу первого тайма. Но она этого не сделала, точнее - не получилось у них. Поэтому хорошо, что так закончилось: с минимальным счетом 0:1», - сказал Мостовой.
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красавчик,хоть кто-то,что-то ждет))..
красавчик,хоть кто-то,что-то ждет))..
Много что вырисовывалось,НО ... жаль что проиграли.
По игре матч на ничью без печали то самое...
Много что вырисовывалось,НО ... жаль что проиграли.
По игре матч на ничью без печали то самое...