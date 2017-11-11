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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 7’ Логотип ДР КонгоДР Конго 0:0 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 6’ Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 8’ Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:0 Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 52’ Логотип КатарКатар 0:1 Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 8’ Логотип МакедонияМакедония 0:0 Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Лунёв: «Акинфеев сегодня демоном был»

сегодня, 20:22
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев отметил прекрасную игру первого номера национальной команды Игоря Акинфеева в контрольном матче против аргентинцев:

«Здорово, что пришло так много болельщиков, большое спасибо им. Но от матча с Аргентиной ждали большего. Многое не получалось, но такие матчи нам предстоят на чемпионате мира.

Акинфеев? Что ни говори, но он сегодня демон был».

Также Лунев рассказал, что попросил своего одноклубника Матиаса Краневиттера взять футболку голкипера сборной Аргентины Серхио Ромеро:

«Без понятия, кто какие футболки аргентинцев взял. Видел только, что Глушаков в перерыве взял майку Месси. Я попросил Краневиттера, чтобы он мне взял футболку Серхио Ромеро».

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Все комментарии
Морозовский
сегодня в 20:35
Лунёв! Учись, студент!
вoлгoдoн
сегодня в 20:31
Лунёв заманил стадо тараcoвцев сделать немного троллинга)
Великолепный
сегодня в 20:29
Ну демоном, не демоном - но был хорош))
FILL3286
сегодня в 20:26
Просто не захотели арги игоря расстраивать,да и мудко попросил много не забивать)
Leha-ha50
сегодня в 20:25
Андрюха прав, Игорь был лучшим. Еще Рауш понравился ( Комбаров в трансе).
Нырок
сегодня в 20:24
Акинфеев был сегодня Димоном.
фанат джигурды
сегодня в 20:23
А Лунёв Печориным.
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