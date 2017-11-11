Лунёв: «Акинфеев сегодня демоном был»

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев отметил прекрасную игру первого номера национальной команды Игоря Акинфеева в контрольном матче против аргентинцев:

«Здорово, что пришло так много болельщиков, большое спасибо им. Но от матча с Аргентиной ждали большего. Многое не получалось, но такие матчи нам предстоят на чемпионате мира.

Акинфеев? Что ни говори, но он сегодня демон был».

Также Лунев рассказал, что попросил своего одноклубника Матиаса Краневиттера взять футболку голкипера сборной Аргентины Серхио Ромеро:

«Без понятия, кто какие футболки аргентинцев взял. Видел только, что Глушаков в перерыве взял майку Месси. Я попросил Краневиттера, чтобы он мне взял футболку Серхио Ромеро».

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