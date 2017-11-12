«Крылья Советов» нанесли поражение «Химкам»

В поединке 23-го тура ФНЛ «Крылья Советов» переиграли «Химки».
Самара, стадион «Металлург»
«Крылья Советов» – «Химки» – 2:0 (1:0)
Голы: Корниленко 21, Самодин 69.
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Зотов, Ятченко, Чочиев (Гаджибеков 46), Башкиров, Кленкин, Мияилович, Корниленко, Алиев, Самодин.
Главный тренер: Андрей Тихонов.
«Химки»: Исупов (Зорников 46), Шумских, Лапин (Кокоев 77), Заика, Лисинков, Малания, Мостовой, Яковлев, Батов, Кузьмичев, Дворников (Пичугин 63)
Главный тренер: Александр Ирхин.
Предупреждения: Ятченко 28, Лапин 66, Самодин 67.
Судья: Иван Сиденков.
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