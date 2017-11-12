Голкипер «Спартака» Артем Ребров создаст фонд помощи детям с нарушением зрения.

«В ближайшее время мы вместе с объединением Spartak Street Style хотим создать специальный фонд помощи детям с проблемами зрения. Будем проводить акции, аукционы, собирать средства для нуждающихся ребят. Создание данного фонда поможет лично контролировать, куда пошли собранные средства, а не передавать их третьим людям.

Идея проведения аукциона возникла не так давно. Сначала мы выпускали специальные футболки, а средства от их продажи направляли на лечение детей с нарушением зрения. Благодаря собранным средствам уже удалось провести две операции. Думаю, что на собранные с аукциона деньги сможем помочь еще 3-4 детям с плохим зрением», - заявил Артем Ребров.



Напомним, что благотворительный фонд полузащитника «Реала» Тони Крооса собрал 642 тысячи евро.

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