Более 30 тысяч зрителей ожидается на матче Аргентина - Нигерия в Краснодаре

Более 30 тысяч человек ожидается на товарищеском матче между сборными Аргентины и Нигерии. Встреча, напомним, состоится в Краснодаре 14 ноября.
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|Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
|1
|X
|2
|17:30
|72’
|Габон
|0:0
|Мали
|4.7
|1.6
|4.3
|20:30
|сегодня
|ДР Конго
|-:-
|Гвинея
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Тунис
|-:-
|Ливия
|1.15
|7
|19
|20:30
|сегодня
|Кот-д'Ивуар
|-:-
|Марокко
|2.05
|3.1
|4
|Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Дания
|-:-
|Ирландия
|-
|-
|-
|Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф
|1
|X
|2
|01:00
|Матч завершен
|Гондурас
|0:0
|Австралия
|2.25
|3.1
|3.5
|01:00
|Матч завершен
|Гондурас
|0:0
|Австралия
|3.25
|2.2
|3.45
|06:15
|Матч завершен
|Новая Зеландия
|0:0
|Перу
|16
|1.2
|6.2
|Товарищеские матчи. Сборные 2017
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Россия
|0:1
|Аргентина
|5.3
|3.85
|1.7
|16:00
|Матч завершен
|Россия
|0:1
|Аргентина
|9.5
|1.8
|2.5
|19:30
|сегодня
|Катар
|-:-
|Чехия
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Македония
|-:-
|Норвегия
|2.85
|3.1
|2.6
|23:30
|сегодня
|Испания
|-:-
|Коста-Рика
|1.15
|7.5
|17
Более 30 тысяч человек ожидается на товарищеском матче между сборными Аргентины и Нигерии. Встреча, напомним, состоится в Краснодаре 14 ноября.
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