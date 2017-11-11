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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 72’ Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.15 7 19
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 2.05 3.1 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Более 30 тысяч зрителей ожидается на матче Аргентина - Нигерия в Краснодаре

сегодня, 17:52
АргентинаАргентина-:-НигерияНигерия14.11.2017 в 19:30 Не начался

Более 30 тысяч человек ожидается на товарищеском матче между сборными Аргентины и Нигерии. Встреча, напомним, состоится в Краснодаре 14 ноября.

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Все комментарии
Шишанутый
сегодня в 18:40
Все хотят на Супер орлов посмортеть!
ATG
сегодня в 18:19
состав нигерии тоже неплох
cska plus
сегодня в 18:06
Класс!
D.vil
сегодня в 18:04
Ради Месси)))
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