В поединке 23-го тура ФНЛ «Динамо СПб» с минимальным счетом обыграло «Кубань». В другом матче тура «Авангард» и «Томь» разыграли боевую ничью.
Краснодар. Стадион «Кубань»
«Кубань» – «Динамо СПб» – 0:1 (0:1)
Голы: Кулишев 8.
«Кубань»: Дюпин, Клещенко (Гай 35), Бугаев, Марков, Смирнов, Байрыев, Коновалов, Маляров, Завезен (Обухов 70), Лобкарев (Нурисов 75), Гогниев.
Главный тренер: Игорь Осинькин.
«Динамо СПб»: Генералов, Житников, Юрганов, Бычков, Бабенков, Кулишев (Пасько 90+), Власов (Рогов 87), Цвейба, Сарамутин, Барсов (Маркосов 90), Коротаев (Киреенко 80).
Главный тренер: Александр Точилин.
Предупреждения: Маляров 61, Марков 67, Сарамутин 82, Юрганов 84, Нурисов 90.
Судья: Евгений Турбин.
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