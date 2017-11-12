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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.2 2.1
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 62’ Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 6 3.25 1.68
16:00 19’ Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 1:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 7 3.3 1.57
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«Авангард» и «Томь» разыграли боевую ничью

сегодня, 15:59
АвангардАвангард3 : 3ТомьТомьМатч завершен

В поединке 23-го тура ФНЛ «Авангард» и«Томь» разыграли боевую ничью. «Енисей» вернулся на победную тропу и другие результаты 23-го тура ФНЛ.

Курск. Стадион «Трудовые резервы»

«Авангард» – «Томь» – 3:3 (1:1)
Голы: Аппаев 12, Макурин 24, Соболев 71, Гурфов 78, Коробов 89, Пулжич 90+.

«Авангард»: Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин (Войнов А. 46), Дашаев, Митасов (Войнов Д. 62), Синяев, Коробов, Гурфов, Аппаев (Болов 68), Федчук (Нетфуллин 85).
Главный тренер: Хасанби Биджиев.

«Томь»: Мелихов, Гирдвайнис (Герасимов 70), Иванов, Микуцкис, Пулжич, Гвинейский, Макурин, Померко, Сасин (Большунов 38), Соболев, Кудряшов (Деобальд 79).
Главный тренер: Валерий Петраков.

Предупреждения: Гвинейский 23, Гирдвайнис 45, Мелихов 45+, Померко 47, Митасов 49, Пулжич 77, Микуцкис 78.

Судья: Лаша Верулидзе.

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Есть медали
сегодня в 16:08
И вновь Пульич забил. Вот так прикол))
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