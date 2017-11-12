В поединке 23-го тура ФНЛ «Авангард» и«Томь» разыграли боевую ничью. «Енисей» вернулся на победную тропу и другие результаты 23-го тура ФНЛ.
Курск. Стадион «Трудовые резервы»
«Авангард» – «Томь» – 3:3 (1:1)
Голы: Аппаев 12, Макурин 24, Соболев 71, Гурфов 78, Коробов 89, Пулжич 90+.
«Авангард»: Саутин, Концедалов, Багаев, Никитин (Войнов А. 46), Дашаев, Митасов (Войнов Д. 62), Синяев, Коробов, Гурфов, Аппаев (Болов 68), Федчук (Нетфуллин 85).
Главный тренер: Хасанби Биджиев.
«Томь»: Мелихов, Гирдвайнис (Герасимов 70), Иванов, Микуцкис, Пулжич, Гвинейский, Макурин, Померко, Сасин (Большунов 38), Соболев, Кудряшов (Деобальд 79).
Главный тренер: Валерий Петраков.
Предупреждения: Гвинейский 23, Гирдвайнис 45, Мелихов 45+, Померко 47, Митасов 49, Пулжич 77, Микуцкис 78.
Судья: Лаша Верулидзе.
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