«Балтика» разгромила «Спартак-2»

«Балтика» одержала разгромную победу над «Спартаком-2» в матче 23-го тура первенства ФНЛ.
Калининград, стадион «Балтика»
«Балтика» - «Спартак-2» 6:0 (3:0)
Голы: Скопинцев 7 (пенальти), Крючков 19, Себай 25, Скопинцев 55, Кобялко 85, Шевчук 90+1 (пенальти).
«Балтика»: «Балтика»: Помазан, Каленкович (Почивалин 24), Крючков, Логашов, Джалилов, Свежов, Чуперка, Шешуков (Дмитриев 46), Скопинцев, Касьян (Шевчук 61), Себай (Кобялко 57).
Главный тренер: Игорь Черевченко.
«Спартак-2»: Терешкин, Сокол, Хомуха, Красильниченко, Щербаков, Полуояринов, Цыганков, Сасонов, Пантелеев, Ломовицкий, Давыдов.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
Судья: Владимир Москалёв.
Ранее «Динамо СПб» с минимальным счетом обыграло «Кубань».
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Глазам не верю .
Глазам не верю .
Вопрос к "нефтегазовому комплексу" :С какой целью тратятся деньги на "Зенит-2",идущий в зоне вылета,и на "Спартак-2",плетущийся на десятом месте,и играющий в полном составе так,как сегодня???
Вопрос к "нефтегазовому комплексу" :С какой целью тратятся деньги на "Зенит-2",идущий в зоне вылета,и на "Спартак-2",плетущийся на десятом месте,и играющий в полном составе так,как сегодня???