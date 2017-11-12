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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 90’ Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Закончился первый тайм Логотип ГанаГана 0:0 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.2 2.5 4.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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«Балтика» разгромила «Спартак-2»

сегодня, 17:53
БалтикаБалтика6 : 0Спартак-2Спартак-2Матч завершен

«Балтика» одержала разгромную победу над «Спартаком-2» в матче 23-го тура первенства ФНЛ.

Калининград, стадион «Балтика»

«Балтика» - «Спартак-2» 6:0 (3:0)
Голы: Скопинцев 7 (пенальти), Крючков 19, Себай 25, Скопинцев 55, Кобялко 85, Шевчук 90+1 (пенальти).

«Балтика»: «Балтика»: Помазан, Каленкович (Почивалин 24), Крючков, Логашов, Джалилов, Свежов, Чуперка, Шешуков (Дмитриев 46), Скопинцев, Касьян (Шевчук 61), Себай (Кобялко 57).
Главный тренер: Игорь Черевченко.

«Спартак-2»​: Терешкин, Сокол, Хомуха, Красильниченко, Щербаков, Полуояринов, Цыганков, Сасонов, Пантелеев, Ломовицкий, Давыдов.
Главный тренер: Дмитрий Гунько.

Судья: Владимир Москалёв.

Ранее «Динамо СПб» с минимальным счетом обыграло «Кубань».

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Все комментарии
salaga ответил sir-5
сегодня в 18:36
sir-5:
Плохо,что те,кто затеял создание ещё одной команды,не знали,что в ФНЛ большинство клубов существует для того,чтобы вполне взрослые мужики,не попавшие в высший эшелон(по разным причинам),зарабатывали своим семьям на прокорм,сохраняя надежду на повышение в классе. Как мы знаем из истории "Краснодара",многие и не хотят в РПЛ,потому как знают,какие средства для участия нужны. Все видят грустный пример "Динамо",да и других клубов,до этого. В Калининграде параллельно амбициозным планам выйти до 2020 г.в РПЛ,спокойно рассуждают о том,"а где деньги,Зин???".
После Евро-2008 все ожидали расцвета российского футбола, не разглядев, что это и был его пик. Далее начался спад, а сейчас фаза стагнации. После ЧМ узреют глубокий кризис и может быть займутся футболом.
eaguar
сегодня в 18:34
Как же так ?
Глазам не верю .
mat73
сегодня в 18:32
Нихуха себе уха!
sir-5 ответил salaga
сегодня в 18:28
salaga:
Не знаю, что думают в Спартаке, а в Зените размышляют о полной реорганизации Зенита-2. Идея фарм-клуба не состоялась: ФНЛ не оказалась средой, в которой молодые игроки подтягивались бы до уровня хотя бы запаса основной команды. Всё равно приходится продавать их в другие команды или отправлять в аренду, наблюдать за ними там и возвращать, если подрастут, в главную команду. Но, должен отметить, что и тут кадровый выход недостаточный для главной команды. Надеюсь найдут выход, а пока ребята понимают, что перспективы попасть в главные команды у подавляющего большинства слабые и просто сбавляют обороты.
Плохо,что те,кто затеял создание ещё одной команды,не знали,что в ФНЛ большинство клубов существует для того,чтобы вполне взрослые мужики,не попавшие в высший эшелон(по разным причинам),зарабатывали своим семьям на прокорм,сохраняя надежду на повышение в классе. Как мы знаем из истории "Краснодара",многие и не хотят в РПЛ,потому как знают,какие средства для участия нужны. Все видят грустный пример "Динамо",да и других клубов,до этого. В Калининграде параллельно амбициозным планам выйти до 2020 г.в РПЛ,спокойно рассуждают о том,"а где деньги,Зин???".
Michele_Alboreto
сегодня в 18:26
Балтику с уверенной победой на классе! Та же участь ждёт и основу чемпионов.
salaga ответил sir-5
сегодня в 18:23
sir-5:
90+1-тоже пенальти.Молодец судья,на последних секундах решился поставить стопроцентный пенальти. Вопрос к "нефтегазовому комплексу" :С какой целью тратятся деньги на "Зенит-2",идущий в зоне вылета,и на "Спартак-2",плетущийся на десятом месте,и играющий в полном составе так,как сегодня???
Не знаю, что думают в Спартаке, а в Зените размышляют о полной реорганизации Зенита-2. Идея фарм-клуба не состоялась: ФНЛ не оказалась средой, в которой молодые игроки подтягивались бы до уровня хотя бы запаса основной команды. Всё равно приходится продавать их в другие команды или отправлять в аренду, наблюдать за ними там и возвращать, если подрастут, в главную команду. Но, должен отметить, что и тут кадровый выход недостаточный для главной команды. Надеюсь найдут выход, а пока ребята понимают, что перспективы попасть в главные команды у подавляющего большинства слабые и просто сбавляют обороты.
Альберт Шестернев
сегодня в 18:22
Это уже не разгромили, это стёрли в парашу
ermak6848
сегодня в 18:14
во нос подтерли
drug01
сегодня в 18:13
Балтика положило Трехгорное(пиво) на лопатки 5-0 !!!!!!!!
311
сегодня в 18:11
Пора уже расформировать это недоразумение!)
sir-5
сегодня в 18:07
90+1-тоже пенальти.Молодец судья,на последних секундах решился поставить стопроцентный пенальти.

Вопрос к "нефтегазовому комплексу" :С какой целью тратятся деньги на "Зенит-2",идущий в зоне вылета,и на "Спартак-2",плетущийся на десятом месте,и играющий в полном составе так,как сегодня???
ДСА
сегодня в 18:03
Неожиданен счет , а не результат
North West
сегодня в 17:59
C Победой Кёниг !!!
Palex
сегодня в 17:56
Жестко,можно даже сказать жестоко.
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