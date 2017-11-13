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Дель Пьеро хочет, чтобы Конте вернулся в сборную Италии

сегодня, 12:51

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро снова хочет увидеть своего бывшего одноклубника Антонио Конте на посту главного тренера сборной Италии:

«Конте проделал отличную работу и в „Ювентусе“, и в национальной команде. Хочется, чтоб он вернулся в сборную Италии, ведь это великий тренер.

У нас были проблемы, но он их устранил, а потом мы выиграли титул. Антонио обладает потрясающими качествами, и именно поэтому тренирует лучшие команды мира.

Надеюсь, что он проведет хорошее время в „Челси“, и, может, однажды вернется».

Напомним, что сегодня итальянцы проведут ответный стыковой матч со шведами за попадание на чемпионат мира. Первая встреча завершилась минимальной победой сборной Швеции.

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