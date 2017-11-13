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Буффон оказался на 2-м месте в списке лучших игроков года по версии сайта Goal

сегодня, 15:43

39-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон впечатлил авторитетное интернет-издание Goal, решившее включить его на второе место в списке лучших игроков года.

Сайт уже не первый год вручает награду Goal 50 выдающимся футболистам. В прошлом году победу одержал форвард «Реала» Криштиану Роналду, а в 2015-м — нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Полный список из 50 лучших футболистов года Goal опубликует во вторник, 14 ноября. Отметим, что Буффон ранее никогда не забирался так высоко в этом рейтинге. Лучшего результата вратарь добился в 2015-м году — 16 место.

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 16:06
Наверное из за почтенного возраста оказался столь высоко.
Footbolista ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:54
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
НАДОЕЛ УЖЕ ЭТОТ БУФФОН СКОРЕЙ БЫ ОН УЖЕ БУТСЫ НА ГВОЗДЬ ПОВЕСИЛ
Вратари обычно перчатки вешают на гвоздь...пусть играет, удачи Италии сегодня!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:47
НАДОЕЛ УЖЕ ЭТОТ БУФФОН СКОРЕЙ БЫ ОН УЖЕ БУТСЫ НА ГВОЗДЬ ПОВЕСИЛ
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