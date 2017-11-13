Буффон оказался на 2-м месте в списке лучших игроков года по версии сайта Goal

39-летний голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон впечатлил авторитетное интернет-издание Goal, решившее включить его на второе место в списке лучших игроков года.

Сайт уже не первый год вручает награду Goal 50 выдающимся футболистам. В прошлом году победу одержал форвард «Реала» Криштиану Роналду, а в 2015-м — нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Полный список из 50 лучших футболистов года Goal опубликует во вторник, 14 ноября. Отметим, что Буффон ранее никогда не забирался так высоко в этом рейтинге. Лучшего результата вратарь добился в 2015-м году — 16 место.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте