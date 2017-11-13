Муса: «Я не могу отказать Слуцкому. Возможно, скоро я с ним снова поработаю»

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса рассказал о том, что он общался с наставником «Халл Сити» Леонидом Слуцким, и в скором будущем может вновь играть под его руководством:

«Слуцкий мне как отец - он поверил в меня и помог стать тем, кем я сейчас являюсь. Да, я разговаривал с ним о возможном переходе в „Халл“, и я не могу ему отказать. Так что в ближайшем будущем, возможно, я снова с ним поработаю.

„Лестер“ выступает в Английской Премьер-Лиге, а „Халл“ в Чемпионшипе - дивизионе рангом ниже. В этом и проблема, поэтому я думаю».

Напомним, что Муса играл в ЦСКА во времена, когда «армейцев» тренировал Слуцкий.

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