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Муса: «Я не могу отказать Слуцкому. Возможно, скоро я с ним снова поработаю»

сегодня, 14:35

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса рассказал о том, что он общался с наставником «Халл Сити» Леонидом Слуцким, и в скором будущем может вновь играть под его руководством:

«Слуцкий мне как отец - он поверил в меня и помог стать тем, кем я сейчас являюсь. Да, я разговаривал с ним о возможном переходе в „Халл“, и я не могу ему отказать. Так что в ближайшем будущем, возможно, я снова с ним поработаю.

„Лестер“ выступает в Английской Премьер-Лиге, а „Халл“ в Чемпионшипе - дивизионе рангом ниже. В этом и проблема, поэтому я думаю».

Напомним, что Муса играл в ЦСКА во времена, когда «армейцев» тренировал Слуцкий.

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Все комментарии
Doping_87
сегодня в 15:03
Мусе без разницы в Халл или ЦСКА главное к Лёне поближе.
ДАША Д
сегодня в 15:02
Вот оно спасение Халла!
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:00
Муса не вздумай!!! И моргнуть не успеешь, как окажешься опять в ЦСКА))
Московские бабушки
сегодня в 14:57
Слуцкай его поди бананами кормил
MALOVAR
сегодня в 14:56
Дзюба: Манчини мне как отец ,бережет меня
Мельгарехо
сегодня в 14:49
после цска все какие-то безотказные получаются.
MALOVAR
сегодня в 14:49
до аэропорта бы ему дотянуть ,скоро хэштегами уже не отделаешься
MALOVAR
сегодня в 14:47
Слуцкий ездил в африку в свое время и теперь он как отец ,который душит таланты
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:44
ВРЯД ЛИ ЛЕОНИД ДОТЯНЕТ ДО ТРАНСФЕРНОГО ОКНА
Казанский
сегодня в 14:42
Слуцкий мне как отец - он поверил в меня и помог стать тем, кем я сейчас являюсь.
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А кем сейчас является Муса?Третьим запасным на лавке Лестера?))
Суеверный
сегодня в 14:39
Иметь постоянную игровую практику не мало. А далее как "масть пойдет".
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