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Хави Гарсия: «Вернуться в сборную Испании было почти невозможно, пока я играл в России»

сегодня, 14:26

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне игрок «Бетиса» Хави Гарсия мечтает принять участие на мундиале в России в составе сборной Испании:

«Вернуться в сборную было практически невозможно, пока я играл в России. Но сейчас я вернулся в Испанию, все смотрят матчи „Бетиса“, почему бы и нет? Пока у команды дела идут хорошо, как знать, что произойдет.

Россияне любят футбол. Санкт-Петербург — эффектный город, а „Зенит“ — лучший клуб страны. Болельщики поддерживали меня и в хорошие, и в тяжелые времена. Я всегда чувствовал их тепло, когда ходил по улицам.

В Испании люди в отпуске всегда предпочитают ходить на пляж, но я призываю всех отправиться на чемпионат мира и посетить Россию. Это изменит их представления об этой стране.

Это исторический момент для России. Они готовятся, строят восхитительные стадионы и проведут невероятный мундиаль».

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Все комментарии
Lazio-Kiev ответил Doping_87
сегодня в 15:05
Doping_87:
Гарсия никогда не будет играть в сборной Испании, не смешите. Медлительный пешеход, да и староват уже. А то что из российского чемпионата не попасть в сборную Испании это факт!
Скорее испанские сборники не поедут в Россию)
Doping_87 ответил obana777
сегодня в 14:59
obana777:
Игроки приглашаются в сборную из Зенита. Российские. Правда эта сборная перестает играть с этими игроками.
А какие игроки сейчас блестают в сборной? Может спартачи? Не говорите ерунду.
Doping_87
сегодня в 14:57
Гарсия никогда не будет играть в сборной Испании, не смешите. Медлительный пешеход, да и староват уже. А то что из российского чемпионата не попасть в сборную Испании это факт!
Московские бабушки
сегодня в 14:56
верни наши деньги, окаянный!
obana777 ответил Egorium
сегодня в 14:50
Egorium:
Как играет сборная в спартаковской форме с спартаковским тренером мы наблюдали совсем недавно.
    Мельгарехо
    сегодня в 14:48
    зато не плохо подоил газпром
    Egorium ответил obana777
    сегодня в 14:46
    obana777:
    Игроки приглашаются в сборную из Зенита. Российские. Правда эта сборная перестает играть с этими игроками.
    Как играет сборная в спартаковской форме с спартаковским тренером мы наблюдали совсем недавно.
    obana777
    сегодня в 14:45
    Игроки приглашаются в сборную из Зенита. Российские. Правда эта сборная перестает играть с этими игроками.
    Аргeнтинeц
    сегодня в 14:43
    Обычно после Зенита уходят в Китай, но Хави Гарсии повезло и он пошел на повышение в Бетис
    LOpp
    сегодня в 14:42
    Зенит - это не смываемое клеймо на всю жизнь
    Т34
    сегодня в 14:41
    Немного не так сказал Гарсия, не в России, а играя в Зените, практически невозможно попасть в сборную своей страны. Из других российских клубов легионеры попадают в свои сборные. И даже аргентинские сборники пришедшие в Зенит, скоро перестанут вызываться в сборную.
    Казанский
    сегодня в 14:36
    Попал в Зенит,забудь о сборной (футбольная пословица)
    MALOVAR
    сегодня в 14:33
    Нет парень,кто за невских поиграл ,тот уже не игрок сборной(В.Гусев)
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