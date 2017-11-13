Хави Гарсия: «Вернуться в сборную Испании было почти невозможно, пока я играл в России»

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне игрок «Бетиса» Хави Гарсия мечтает принять участие на мундиале в России в составе сборной Испании:

«Вернуться в сборную было практически невозможно, пока я играл в России. Но сейчас я вернулся в Испанию, все смотрят матчи „Бетиса“, почему бы и нет? Пока у команды дела идут хорошо, как знать, что произойдет.

Россияне любят футбол. Санкт-Петербург — эффектный город, а „Зенит“ — лучший клуб страны. Болельщики поддерживали меня и в хорошие, и в тяжелые времена. Я всегда чувствовал их тепло, когда ходил по улицам.

В Испании люди в отпуске всегда предпочитают ходить на пляж, но я призываю всех отправиться на чемпионат мира и посетить Россию. Это изменит их представления об этой стране.

Это исторический момент для России. Они готовятся, строят восхитительные стадионы и проведут невероятный мундиаль».

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