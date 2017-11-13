Лэмпард: «Перед большими играми Дрогба превращался в зверя»

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард вспомнил о временах, когда в составе «синих» играли Джон Терри и Дидье Дрогба:

«Больше всего мне нравилось играть с Дидье Дрогба и Джоном Терри. По разным причинам.

Не могу сказать, что Джон был недооценен, ведь все высоко ценили его способности. Недооценивали его работу с мячом, в этом он был очень хорош.

Дидье считаю невероятным игроком. В раздевалке перед большими играми он казался совсем другим Дидье, он превращался в зверя. Его настрой, страсть в глазах... Он всегда был продуктивен на поле».

Отметим, что 39-летний Дрогба до сих продолжает карьеру в составе американского клуба «Финикс Райзинг».

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