Линекер: «Без сборной Италии чемпионат мира будет уже не тот»

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на непопадание итальянской национальной команды на ЧМ-2018 после ничейного результата в ответной стыковой игре со шведами (0:0).

«Мамма миа! Сборная Италии – шестикратный финалист чемпионатов мира и четырёхкратный победитель ЧМ – впервые с 1958 года не смогла попасть на мундиаль. Без них чемпионат мира будет уже не тот. Аривидерчи».

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