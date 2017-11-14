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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.42 4.05 9.3
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде - - -
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 сегодня Логотип Южная КореяЮжная Корея -:- Логотип СербияСербия Фонбет 2.65 3.35 2.65
14:35 сегодня Логотип КитайКитай -:- Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия - - -
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.5 4.2 6.6
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.5 4.5 1.48
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Барцальи: «Это огромное разочарование для всего итальянского народа»

сегодня, 10:53
ИталияИталия0 : 0ШвецияШвецияМатч завершен

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи прокомментировал невыход команды на ЧМ-2018 после ничьей в ответном матче со Швецией (0:0).

«Это худший способ закончить карьеру в сборной. Огромное разочарование для меня, футбольных людей Италии и всего народа. Сборная объединяет всех: болельщиков любых команд и людей, не особо интересующихся футболом.

Мы огорчили всех, кто поддерживал нас этой ночью на стадионе или перед экраном телевизора. Это огромный удар по итальянскому футболу, но надо двигаться дальше».

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рус фан
сегодня в 11:07
Итальянцев просто жаль, ведь они любят футбол и хорошо разбираются в этом виде спорта.
No problem
сегодня в 11:04
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 10:58
    РАВНОДУШИЕ К ЭТОЙ СБОРНОЙ - ИГРА НИ О ЧЁМ !
    ТАК ЖЕ КАК И К СБОРНОЙ РФ
    Zimmer
    сегодня в 10:56
    Разочарование-это мягко сказано.
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