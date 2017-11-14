Барцальи: «Это огромное разочарование для всего итальянского народа»

Защитник сборной Италии Андреа Барцальи прокомментировал невыход команды на ЧМ-2018 после ничьей в ответном матче со Швецией (0:0).

«Это худший способ закончить карьеру в сборной. Огромное разочарование для меня, футбольных людей Италии и всего народа. Сборная объединяет всех: болельщиков любых команд и людей, не особо интересующихся футболом.

Мы огорчили всех, кто поддерживал нас этой ночью на стадионе или перед экраном телевизора. Это огромный удар по итальянскому футболу, но надо двигаться дальше».

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