Уилкшир: «„Динамо“ - команда моего сердца навсегда!»

Бывший игрок «Динамо» Люк Уилкшир с теплотой вспомнил о временах, которые он провел в стане «бело-голубых». Австралиец выступал за московский клуб в период с 2008 по 2014 год, а также в 2016-17 годах.

«Я провел в „Динамо“ много времени, больше шести лет. В „Динамо“ я всегда чувствовал уважение со стороны клуба, игроков, болельщиков. Меня очень подкупил момент возвращения в „Динамо“.

Это из тех чувств, когда ты уезжаешь на время далеко, а затем возвращаешься на порог родного дома, и все тебе рады. „Динамо“ - команда моего сердца навсегда!» — сказал Уилкшир украинскому журналу «Футбол».

Сейчас Уилкшир играет в «Сиднее».

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