Самедов рассказал, в чём сборной России стоит брать пример с Испании

Полузащитник сборной России Александр Самедов в программе «Все на футбол» заявил, что национальной команде есть чему поучиться у испанцев - сегодняшних соперников россиян по контрольному матчу:

«Играть против Испании не только от обороны можно, конечно. Другое дело – как это воплотить в жизнь? С Испании стоит брать пример в контроле мяча, в тактике и в том, как она играет при потере мяча. У них надо учиться этому. И предстоящая игра должна стать примером и показать, куда мы хотим двигаться.

Стиль Испании сразу бросается в глаза. Это контроль мяча. В этом они сильнейшие в мире. Возможно, сейчас только Бразилия может с ними посоперничать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте