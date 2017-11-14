Катар ушел от поражения в игре с Исландией

Сборная Катара сыграла вничью с командой Исландии в товарищеском матче.
Доха, стадион «Абдулла бин Нассер бин Халифа»
Катар - Исландия 1:1 (0:1)
Голы: Мунтари 90 - Кьяртанссон 26.
Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Будиаф (Максуд 63), Али, Аль-Обейди (Ходер 67), Омер (Фатахи 75), Салим (Хассан 75), Халид, Али (Мунтари 67), Мохаммад (Алаа 75), Афиф.
Главный тренер: Феликс Бас Санчес (и.о.).
Исландия: Кристинссон (Йонссон 46), Скуласон (Гуннарссон 79), Сигурдссон, Фьолусон, Хоаннессон (Бьярнасон 64), Сигурйонссон, Смарасон (Херманнссон 46), Гисласон, Сигурдссон, Траустасон, Кьяртанссон (Финнбогасон 46).
Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон.
Предупреждения: Ингасон (53), Максуд (84).
Судья: Омар Аль-Якуби.
В параллельном матче сборная Аргентины уступила Нигерии.
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