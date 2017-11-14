Юношеская сборная России осталась без Евро-2018

Юношеская сборная России (до 19 лет) на неудачной ноте завершила свое выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2018.

В заключительном туре отбора россияне уступили команде Греции со счетом 1:2 и заняли 3-е место в группе. Усилиями Наяира Тикнизяна россияне вышли вперед на 21-й минуте поединка, однако голы Мариоса Сиампаниса (45-я минута) и Димитриоса Эммануилидиса (77-я минута, с пенальти) оставили команду Александра Гришина за бортом Евро-2018.

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