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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 17’ Логотип СенегалСенегал 0:0 Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.48 4.05 7.5
22:30 19’ Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо 0:0 Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2 3.2 4
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 11’ Логотип ИрландияИрландия 1:0 Логотип ДанияДания Фонбет 3.1 2.8 2.65
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 Матч завершен Логотип КатарКатар 1:1 Логотип ИсландияИсландия Фонбет 5.3 3.55 1.7
19:30 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 2:4 Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 Матч завершен Логотип СловакияСловакия 1:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 Идет второй тайм, 49’ Логотип РоссияРоссия 1:2 Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 Закончился первый тайм Логотип РумынияРумыния 0:0 Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.5 3.3 2.15
22:15 38’ Логотип ВенгрияВенгрия 1:0 Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.5 3.2 2.9
22:45 Идет первый тайм, 5’ Логотип ГерманияГермания 0:0 Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.12 3.3 3.4
22:45 11’ Логотип БельгияБельгия 0:0 Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.27 5.9 10.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 5.3 3.9 1.62
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Юношеская сборная России осталась без Евро-2018

сегодня, 21:26

Юношеская сборная России (до 19 лет) на неудачной ноте завершила свое выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2018.

В заключительном туре отбора россияне уступили команде Греции со счетом 1:2 и заняли 3-е место в группе. Усилиями Наяира Тикнизяна россияне вышли вперед на 21-й минуте поединка, однако голы Мариоса Сиампаниса (45-я минута) и Димитриоса Эммануилидиса (77-я минута, с пенальти) оставили команду Александра Гришина за бортом Евро-2018.

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Махнатик
сегодня в 22:48
Подрастает достойная смена...
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