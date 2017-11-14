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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 Матч завершен Логотип КатарКатар 1:1 Логотип ИсландияИсландия Фонбет 5.3 3.55 1.7
19:30 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 2:4 Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 70’ Логотип СловакияСловакия 0:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.3 5.3 10
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Нигерийцы разобрались со сборной Аргентины, отыгравшись со счёта 0:2

сегодня, 21:24
АргентинаАргентина2 : 4НигерияНигерияМатч завершен

В рамках товарищеского матча cборная Аргентины без нападающего Лионеля Месси была бита национальной командой Нигерии.

Краснодар, стадион ФК «Краснодар»

Аргентина – Нигерия – 2:4 (2:1)
Голы: Банега 27, Агуэро 36 - Ихеаначо 44, Айвоби 52, Идову 54, Айвоби 73.

Аргентина: Маркесин, Маскерано, Пеццелья (Инсуа 80), Отаменди, Ло Чельсо (Гомес 58), Перес, Банега, Ди Мария (Ригони 76), Павон (Перотти 77), Агуэро (Бенедетто 46), Дибала (Беллуски 63).
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

Нигерия: Акпейи (Узохо 46), Балогун (Омеруо 61), Авазьем, Айна (Идову 46), Трост-Эконг, Ндиди, Шеху (Эбейи 46), Огу, Оби Микел, Айвоби (Кайоде 87), Ихеаначо (Муса 70).
Главный тренер: Гернот Рор.

Предупреждения: Ихеаначо 17.

Судья: Владислав Безбородов

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Все комментарии
mc_borrow
сегодня в 21:25
Нигерийцы красиво делают.
nikot
сегодня в 21:25
Африка,аргов вынесла!
cska.78
сегодня в 21:25
Зенит-спартак 2:4 :)
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