Нигерийцы разобрались со сборной Аргентины, отыгравшись со счёта 0:2

В рамках товарищеского матча cборная Аргентины без нападающего Лионеля Месси была бита национальной командой Нигерии.
Краснодар, стадион ФК «Краснодар»
Аргентина – Нигерия – 2:4 (2:1)
Голы: Банега 27, Агуэро 36 - Ихеаначо 44, Айвоби 52, Идову 54, Айвоби 73.
Аргентина: Маркесин, Маскерано, Пеццелья (Инсуа 80), Отаменди, Ло Чельсо (Гомес 58), Перес, Банега, Ди Мария (Ригони 76), Павон (Перотти 77), Агуэро (Бенедетто 46), Дибала (Беллуски 63).
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.
Нигерия: Акпейи (Узохо 46), Балогун (Омеруо 61), Авазьем, Айна (Идову 46), Трост-Эконг, Ндиди, Шеху (Эбейи 46), Огу, Оби Микел, Айвоби (Кайоде 87), Ихеаначо (Муса 70).
Главный тренер: Гернот Рор.
Предупреждения: Ихеаначо 17.
Судья: Владислав Безбородов
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