Колумбия забила 4 мяча в ворота сборной Китая

Колумбия в товарищеском матче разобралась с Китаем.
Чунцин, Олимпийский спортивный центр.
Китай - Колумбия - 0:4 (0:1)
Голы: Пардо 6, Бакка 61, Борха 66, 90+2.
Китай: Янь Цзюньлин, Чжан Линьпэн, Цзян Чжипэн (Чжэн Чжэн 63), Фэн Сяотин, У Си, У Лэй, Чжао Сюйжи (Инь Хунбо 71), Хао Цзюньминь (Фу Хуань 34), Ван Шэньчао (Хэ Гуань 46), Сяо Чжи (Гао Линь 46), Юй Дабао.
Главный тренер: Марчелло Липпи.
Колумбия: Куадрадо, Санчес (Мурильо 72), Мина, Фабра (Альварес 75), Агиляр (Барриос 65), Лерма, Морено, Санчес, Пардо (Уртадо 72), Бакка (Урибе 68), Сапата (Борха 46).
Главный тренер: Хосе Пекерман.
Предупреждения: Гао Линь 63, Чжао Сюйжи 64.
Судья: Чжумпэй Иида.
В другом матче дня Южная Корея и Сербия разошлись миром.
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