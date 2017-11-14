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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.32 5.6 8.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
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Колумбия забила 4 мяча в ворота сборной Китая

сегодня, 16:28
КитайКитай0 : 4КолумбияКолумбияМатч завершен

Колумбия в товарищеском матче разобралась с Китаем.

Чунцин, Олимпийский спортивный центр.

Китай - Колумбия - 0:4 (0:1)
Голы: Пардо 6, Бакка 61, Борха 66, 90+2.

Китай: Янь Цзюньлин, Чжан Линьпэн, Цзян Чжипэн (Чжэн Чжэн 63), Фэн Сяотин, У Си, У Лэй, Чжао Сюйжи (Инь Хунбо 71), Хао Цзюньминь (Фу Хуань 34), Ван Шэньчао (Хэ Гуань 46), Сяо Чжи (Гао Линь 46), Юй Дабао.
Главный тренер: Марчелло Липпи.

Колумбия: Куадрадо, Санчес (Мурильо 72), Мина, Фабра (Альварес 75), Агиляр (Барриос 65), Лерма, Морено, Санчес, Пардо (Уртадо 72), Бакка (Урибе 68), Сапата (Борха 46).
Главный тренер: Хосе Пекерман.

Предупреждения: Гао Линь 63, Чжао Сюйжи 64.

Судья: Чжумпэй Иида.

В другом матче дня Южная Корея и Сербия разошлись миром.

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Все комментарии
ДСА
сегодня в 16:40
Китайские игроки мягко говоря не очень сильные.
sihafazatron
сегодня в 16:29
В этот раз хоть без симуляций?
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