Кантона: «Я хочу видеть Бензема в сборной Франции и думаю, что я не один такой»

Легендарный французский футболист Эрик Кантона - один из тех, кто выступает за возвращение нападающего «Реала» Карима Бензема в сборную Франции:

«Конечно, мы хотим видеть лучших игроков в составе сборной.

Я хочу видеть Бензема в команде Франции и думаю, что я не один такой».

Напомним, что Бензема был отстранен от матчей сборной Франции осенью 2015 года после того, как игрок был арестован французской полицией по делу о шантаже тогдашнего вингера «Лиона» Матье Вальбуэна интимным видео с участием последнего.

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