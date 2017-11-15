Алексей Миранчук: «Рад, что удалось забить и сделать голевой пас»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук поделился впечатлениями от контрольного матча против национальной команды Испании (3:3):

«С такой сборной, как Испания, не может быть просто. Они всегда контролируют мяч, стараются заставить соперника „побегать“. Но такие именитые соперники вдохновляют, и тебе легче выполнять весь объём работы! Когда против тебя играют такие футболисты как, например, Иньеста, то забываешь про усталость. Рад, что удалось забить и отдать передачу. Это приятно, но стоит отметить всю команду, которая не опустила рук после счёта 0:2. Впереди у нас ещё много работы.

Футболку свою никому не отдал! Шучу! Просто те, с кем бы хотел поменяться, уже это сделали и ушли в раздевалку. Не скрою, хотелось бы, но не получилось – ничего страшного!

Сейчас нужно немного отдышаться и продолжить подготовку к матчу с „Анжи“ в рамках чемпионата России. Для нас – „Локомотива“ – каждый следующий матч самый важный!»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте