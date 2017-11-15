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Витиньо: «В ЦСКА все выполняют свои задачи и работают на благо коллектива»

сегодня, 11:14

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о лучших игроках своей команды. 

«Я не лучший игрок в ЦСКА. Моя тройка — Акинфеев, Марио Фернандес, Головин. Но у нас есть ещё ряд отличных футболистов: Вернблум, Натхо, Щенников – они все важные игроки и вносят свою лепту. В ЦСКА нет футболистов, которые бы не помогали команде. Все выполняют свои задачи и работают на благо коллектива».

Ранее Витиньо прокомментировал ситуацию с Виктором Ганчаренко, которого после матча с «Локомотивом» многие критиковали.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:28
Меньше слов, больше дел Витя. Давай забивай и будешь лучшим.
cska plus ответил time out
сегодня в 12:21
time out:
А все кричали Дзага лучший! По оценке Витиньо он даже в число отличных и важных не входит. Сдулся.
Алан вне конкурса, не завидуй.
cska plus
сегодня в 12:21
В Величайших клубах всегда работают на благо коллектива.
drug01
сегодня в 11:48
Так должно и быть!!!!!
time out
сегодня в 11:48
А все кричали Дзага лучший! По оценке Витиньо он даже в число отличных и важных не входит. Сдулся.
Leha-ha50
сегодня в 11:44
Ты бы Витек еще жадничал поменьше, было бы совсем хорошо.
Морозовский
сегодня в 11:33
Витька, ты тоже помогаешь команде, но меньше всех!
Vladimir32
сегодня в 11:32
Красиво ответил! Молодец!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:22
МОЛОДЦЫ КОНИ !
fcspartak
сегодня в 11:17
Президент даже палец отдал на благо команды. Не команда, а командище)
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