Витиньо: «В ЦСКА все выполняют свои задачи и работают на благо коллектива»

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился мнением о лучших игроках своей команды.



«Я не лучший игрок в ЦСКА. Моя тройка — Акинфеев, Марио Фернандес, Головин. Но у нас есть ещё ряд отличных футболистов: Вернблум, Натхо, Щенников – они все важные игроки и вносят свою лепту. В ЦСКА нет футболистов, которые бы не помогали команде. Все выполняют свои задачи и работают на благо коллектива».



Ранее Витиньо прокомментировал ситуацию с Виктором Ганчаренко, которого после матча с «Локомотивом» многие критиковали.

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