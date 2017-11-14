Тарделли: «Если бы Тавеккио обладал достоинством, то первым делом он бы подал в отставку»

Бывший полузащитник «Ювентуса» Марко Тарделли заявил, что Карло Тавеккио должен покинуть пост президента итальянской федерации футбола.



«Если бы Тавеккио обладал достоинством, то первым делом он бы подал в отставку. Я знаю как бы поступили заграницей с ним, - ему бы просто запретили посещать стадионы, окажись он там в такой же ситуации. А в Италии он по-прежнему президент футбольной федерации. Все мы должны задаться вопросом: почему он до сих пор возглавляет федерацию и почему ему до сих пор позволяют это делать?»



Ранее легендарный итальянский тренер Арриго Сакки прокомментировал провальный отборочный этап сборной Италии на ЧМ-18.

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