Тарделли: «Если бы Тавеккио обладал достоинством, то первым делом он бы подал в отставку»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Англия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип СенегалСенегал -:- Логотип ЮАРЮАР Фонбет 1.45 4.15 8.2
22:30 сегодня Логотип Буркина-ФасоБуркина-Фасо -:- Логотип Кабо-ВердеКабо-Верде Фонбет 2.05 3.15 3.95
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ИрландияИрландия -:- Логотип ДанияДания Фонбет 3.05 2.8 2.7
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Южная КореяЮжная Корея 1:1 Логотип СербияСербия - - -
14:35 Матч завершен Логотип КитайКитай 0:4 Логотип КолумбияКолумбия Фонбет 7.8 4.2 1.45
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ИсландияИсландия Фонбет 4.8 3.5 1.77
19:30 сегодня Логотип АргентинаАргентина -:- Логотип НигерияНигерия Фонбет 1.47 4.3 8
20:00 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
21:45 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип ИспанияИспания Фонбет 7.7 4.5 1.47
22:00 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип НидерландыНидерланды Фонбет 3.45 3.3 2.15
22:15 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 2.4 3.2 3.1
22:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ФранцияФранция Фонбет 2.2 3.35 3.3
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип ЯпонияЯпония Фонбет 1.3 5.3 10
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип БразилияБразилия Фонбет 4.6 3.7 1.77
  • Главные новости
  • Все новости
18:17
Павлюченко: «Это неправда, что я без спроса покинул „Арарат“. Я же дружу с мозгами!»1
17:41
Далич - главный тренер сборной Хорватии на ЧМ-186
15:20
Вентура не собирается уходить сам, так как хочет получить компенсацию42
14:27
Агент: «Смольниковым интересовалась „Барселона“»67
11:56
Более 622 тыс. билетов на ЧМ-18 было продано на первом этапе жеребьевки 45
18:09
Сандро Рамирес может продолжить карьеру в «Валенсии»0
18:08
МЮ в 8 раз опережает «Ман Сити» по количеству проданных футболок за год1
17:57
Азар, Кейн и Алли - претенденты на замену Бэйла в «Реале»4
17:50
Нападающий «Вильярреала» Бакамбу интересен трём английским клубам0
17:45
Москва направит около 4 млрд рублей на проведение ЧМ-20181
17:41
Саттон: «Лофтус-Чик лучше, чем Фабрегас. „Челси“ должен вернуть его»1
17:39
Каррера: «Невыход Италии на ЧМ-2018 - это провал системы»9
17:33
Гусев: «Сборной России пора показать себя во всей красе»9
17:29
Вентура пообещал подать в отставку9
17:26
Иванович провел свой 100-ый матч за сборную Сербии2
17:20
В Италии разузнали, сколько хочет получить Вентура перед тем, как подать в отставку10
17:18
Сакки: «Все мы видим в Вентуре козла отпущения, но виноват не он»4
17:08
Тебас: «Месси продлил контракт с „Барселоной“, если мне не солгали»4
17:04
Кобелев: «Наши нападающие лучше играют в оборону, чем в атаку»7
16:56
Эриксен: «Я многому научился у Бергкампа»3
16:56
Федерация футбола Италии потеряет около 8 млн евро из-за невыхода сборной на ЧМ3
16:45
Нигматуллин: «Сборная Италии сейчас - команда средних игроков»4
16:38
Алейш Видаль согласился на переход в «Рому»1
16:28
Колумбия забила 4 мяча в ворота сборной Китая2
16:20
Павлюченко: «На меня гонят, не имея на то оснований»13

Тарделли: «Если бы Тавеккио обладал достоинством, то первым делом он бы подал в отставку»

сегодня, 18:00

Бывший полузащитник «Ювентуса» Марко Тарделли заявил, что Карло Тавеккио должен покинуть пост президента итальянской федерации футбола. 

«Если бы Тавеккио обладал достоинством, то первым делом он бы подал в отставку. Я знаю как бы поступили заграницей с ним, - ему бы просто запретили посещать стадионы, окажись он там в такой же ситуации. А в Италии он по-прежнему президент футбольной федерации. Все мы должны задаться вопросом: почему он до сих пор возглавляет федерацию и почему ему до сих пор позволяют это делать?»

Ранее легендарный итальянский тренер Арриго Сакки прокомментировал провальный отборочный этап сборной Италии на ЧМ-18.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Саттон: «Лофтус-Чик лучше, чем Фабрегас. „Челси“ должен вернуть его»
Сегодня, 17:41 1
Сакки: «Все мы видим в Вентуре козла отпущения, но виноват не он»
Сегодня, 17:18 4
Дзаккардо: «Потерял дар речи из-за того, что Италия не прошла на ЧМ-18»
Сегодня, 14:17 6
Херст: «Кейн - лучший нападающий в мире»
Сегодня, 13:01 18
Игумнов: «Аршавин остаётся одним из лучших»
Сегодня, 12:46 8
Gazzetta dello Sport: «Если ты 3 часа не можешь забить Швеции, то у тебя нет оправданий»
Сегодня, 12:38 15
Обсудить
Все комментарии
Saang
сегодня в 18:16
Я тебя умоляю, Марко, посмотри на наше РФС - продуваем постоянно но уходить никто не думает и никто уже даже не возмущается этому))
BESTjuventus10
сегодня в 18:14
вот вот. интересно почему эти люди до сих пор на своих постах.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100