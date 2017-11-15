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Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на ЧМ-2018

15 ноября 2017, 14:01
АвстралияЛоготип футбольный клуб Австралия3 : 1Логотип футбольный клуб ГондурасГондурасМатч завершен

Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на чемпионат мира 2018 в России.

Сидней, «АНЦ Стэдиум»

Австралия — Гондурас 3:1 (0:0)
Голы: Йединак 54, Йединак 72 (п), Йединак 85 (п), Элис 90+4.

Австралия: Райан, Бехич, Райт, Сайнсбери, Миллиган (Троизи 89), Муй, Йединак, Леки, Роджич (Крузе 77), Кэйхилл (Юрич 66), Джурман.
Главный тренер: Анге Постекоглу.

Гондурас: Эскобер, Фигероа Х., Паласиос, Исагирре (Фигероа А. 42), Альварадо, Акоста, Кларос, Бекелес, Лосано, Элис, Киото (Эрнандес 75).
Главный тренер: Хорхе Луис Пинто.

Предупреждения: Джурман 4, Фигероа Х. 19, Муй 45+2, Кларос 57, Леки 81, Паласиос 84, Сайнсбери 88.

Судья: Нестор Питана.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
16 ноября 2017 в 09:49
Проползли благодаря двум пендалям, тоже мне герои...
Знатог
Знатог
15 ноября 2017 в 19:57
Элис? и что это за девушка?
Tott_Hot
Tott_Hot
15 ноября 2017 в 19:28
на одних гондурасов меньше
anyway
anyway
15 ноября 2017 в 19:12
дроны помогли))
Alex-96
Alex-96 ответ En Sabah Nur (раскрыть)
15 ноября 2017 в 18:25
Это смотря насколько кому чувства юмора хватает.
DVOK68
DVOK68
15 ноября 2017 в 18:24
Вот и славно
En Sabah Nur
En Sabah Nur ответ Alex-96 (раскрыть)
15 ноября 2017 в 17:53
Надеюсь насчет гоондураса это был сарказм??
En Sabah Nur
En Sabah Nur ответ Selim Yavuz (раскрыть)
15 ноября 2017 в 17:51
Ну да а гоондурас прям заслуживал?
Шуnя771
Шуnя771
15 ноября 2017 в 17:51
Из трех 2 пенальти!

Австралийские армейцы ?))
En Sabah Nur
En Sabah Nur
15 ноября 2017 в 17:49
Как же я рад что этих гООндурасцев)) не будет не ЧМ! Нечего делать на ЧМ стране с таким мерзким я бы даже сказал отвратительным названием((
Фрол Литейный
Фрол Литейный ответ dbr123 (раскрыть)
15 ноября 2017 в 17:34
Лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме! :)
альсато
альсато ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
15 ноября 2017 в 16:55
Сульфат же натрия! Последнюю (возможно) проходную сборную-отЩепили!))))
Tommy Lee
Tommy Lee
15 ноября 2017 в 16:34
Извиняюсь, Панама и Австралия в 4-й корзине, так что обе сразу нам не попадут.
Tommy Lee
Tommy Lee
15 ноября 2017 в 16:19, ред.
Вот реально достали такие халявщики от ФИФА. Лучше бы кто-нибудь из Европы или Южной Америки приехал.( Голландия, Италия, Чили)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
15 ноября 2017 в 16:10
Что то После этой игры Гондурас зачисался, а хотелось бы посмотреть воочию.....
dbr123
dbr123
15 ноября 2017 в 15:59
как трудно быть Гондурасом....знает одна лишь Гваделупа...
Tommy Lee
Tommy Lee
15 ноября 2017 в 15:47
Как там, знатоки? Австралия, Панама, Россия могут попасть в одну группу?
Tommy Lee
Tommy Lee
15 ноября 2017 в 15:45
Cules2013
Ничего не покажет, Перу их уделает
Санчо Панса
Санчо Панса
15 ноября 2017 в 15:42
Молодчики, Соккерус) На классе, как говорится. С очередным попаданием на ЧМ, австралийцы! Очень интересная сборная, конечно.
LOpp
LOpp
15 ноября 2017 в 15:38, ред.
Ставить 2 пенальти за матч в одну сторону стало модно.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
15 ноября 2017 в 15:27
Прикольно было бы если б к нам Гондурас приехал
DDT
DDT
15 ноября 2017 в 15:21
Эххх, не приедет названный Гондурас к настоящему...
Остапчук 67
Остапчук 67
15 ноября 2017 в 15:16
Кенгурята оказались сильнее гондурят.
dima090887
dima090887 ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
15 ноября 2017 в 15:10
"Соломку" стелили видимо)
ДСА
ДСА
15 ноября 2017 в 14:59
Для нашей страны Гондурас был бы второй командой для боления после сборной России.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
15 ноября 2017 в 14:46
Придётся нашим теперь в одну харю на Мундиале гондурасить
Cules2013
Cules2013
15 ноября 2017 в 14:43
молорики соккеруз. так и должно быть. посмотрим, что там НЗ покажет. последняя пара осталась.
Alex-96
Alex-96
15 ноября 2017 в 14:43
Тухлый чемпионат будет: Италия пролетела, а теперь Гондурас, как без него то?
adeptch69
adeptch69
15 ноября 2017 в 14:38, ред.
Фууууууууууууууууууууууууууууф, пронесло нас, не попадется нам Гондурас в группу что бы наших деклассировали, отлегло.....
mcgrigoriy
mcgrigoriy
15 ноября 2017 в 14:35
дрон-шпион окупился
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