Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на ЧМ-2018

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15 ноября 2017, 14:01

Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на чемпионат мира 2018 в России.

Сидней, «АНЦ Стэдиум»

Австралия — Гондурас 3:1 (0:0)

Голы: Йединак 54, Йединак 72 (п), Йединак 85 (п), Элис 90+4.

Австралия: Райан, Бехич, Райт, Сайнсбери, Миллиган (Троизи 89), Муй, Йединак, Леки, Роджич (Крузе 77), Кэйхилл (Юрич 66), Джурман.

Главный тренер: Анге Постекоглу.

Гондурас: Эскобер, Фигероа Х., Паласиос, Исагирре (Фигероа А. 42), Альварадо, Акоста, Кларос, Бекелес, Лосано, Элис, Киото (Эрнандес 75).

Главный тренер: Хорхе Луис Пинто.

Предупреждения: Джурман 4, Фигероа Х. 19, Муй 45+2, Кларос 57, Леки 81, Паласиос 84, Сайнсбери 88.

Судья: Нестор Питана.