Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на ЧМ-2018

Австралия обыграла сборную Гондураса, обеспечив себе путевку на чемпионат мира 2018 в России.
Сидней, «АНЦ Стэдиум»
Австралия — Гондурас 3:1 (0:0)
Голы: Йединак 54, Йединак 72 (п), Йединак 85 (п), Элис 90+4.
Австралия: Райан, Бехич, Райт, Сайнсбери, Миллиган (Троизи 89), Муй, Йединак, Леки, Роджич (Крузе 77), Кэйхилл (Юрич 66), Джурман.
Главный тренер: Анге Постекоглу.
Гондурас: Эскобер, Фигероа Х., Паласиос, Исагирре (Фигероа А. 42), Альварадо, Акоста, Кларос, Бекелес, Лосано, Элис, Киото (Эрнандес 75).
Главный тренер: Хорхе Луис Пинто.
Предупреждения: Джурман 4, Фигероа Х. 19, Муй 45+2, Кларос 57, Леки 81, Паласиос 84, Сайнсбери 88.
Судья: Нестор Питана.
Австралийские армейцы ?))
Австралийские армейцы ?))
Ничего не покажет, Перу их уделает
Ничего не покажет, Перу их уделает