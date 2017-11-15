Дания сметает Ирландию и выходит на чемпионат мира. Эриксен оформил хет-трик

В рамках ответного стыкового матча за право сыграть на чемпионате мира Дания деклассировала сборную Ирландии.

Дублин, стадион «Авива-Стэдиум»

Ирландия – Дания – 1:5 (1:2)

Голы: Даффи 6 - Кристи 29 (авт), Эриксен 32, Эриксен 63, Эриксен 73, Бендтнер 90 (пен)

Первый матч: 0:0

Ирландия: Рэндольф, Кларк (Лонг 71), Даффи, Уорд, Кристи, Мейлер (Хулахан 46), МакКлин, Брэди, Хендрик, Артер (МакГиди 46), Мерфи.

Главный тренер: Мартин О'Нил.

Дания: Шмейхель, Кьер, Бьелланд, Кристенсен, Ларсен (Анкерсен 54), Делэни, Квист, Эриксен, Систо, Поульсен (Корнелиус 70), Йоргенсен (Бендтнер 84).

Главный тренер: Аге Хареиде.

Судья: Шимон Марциняк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте