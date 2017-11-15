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Дания сметает Ирландию и выходит на чемпионат мира. Эриксен оформил хет-трик

сегодня, 00:35
ИрландияИрландия1 : 5ДанияДанияМатч завершен

В рамках ответного стыкового матча за право сыграть на чемпионате мира Дания деклассировала сборную Ирландии.

Дублин, стадион «Авива-Стэдиум»

Ирландия – Дания – 1:5 (1:2)
Голы: Даффи 6 - Кристи 29 (авт), Эриксен 32, Эриксен 63, Эриксен 73, Бендтнер 90 (пен)
Первый матч: 0:0

Ирландия: Рэндольф, Кларк (Лонг 71), Даффи, Уорд, Кристи, Мейлер (Хулахан 46), МакКлин, Брэди, Хендрик, Артер (МакГиди 46), Мерфи.
Главный тренер: Мартин О'Нил.

Дания: Шмейхель, Кьер, Бьелланд, Кристенсен, Ларсен (Анкерсен 54), Делэни, Квист, Эриксен, Систо, Поульсен (Корнелиус 70), Йоргенсен (Бендтнер 84).
Главный тренер: Аге Хареиде.

Судья: Шимон Марциняк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
NAZAR 007 ответил ave80
сегодня в 01:27
ave80:
Да, да... Жуткая травма, тишина на стадионе и он орет от боли (в полуфинале с Голландией)... А уж у Югославии сборная тогда была - вообще разрыв сознания. Судьба!
С Ван Бастеном вроде столкнулся.....да..да...и этот ужасный ор был по ящику слышен....
Он же вроде и сознание сразу практически потерял,так еще и камера это близко показала....
ave80 ответил NAZAR 007
сегодня в 01:25
NAZAR 007:
Но на чемп он вроде поехал,насколько помню, тогда Рихард Меллер Нильсен вырвал их всех буквально через пару дней из отпусков ) И еще помню,как вроде Андерсену ,защитнику тогда траму тяжелейшую нанесли,там вроде открытый перелом чашки был,жуткое зрелище.....
Да, да... Жуткая травма, тишина на стадионе и он орет от боли (в полуфинале с Голландией)... А уж у Югославии сборная тогда была - вообще разрыв сознания. Судьба!
NAZAR 007 ответил ave80
сегодня в 01:22
ave80:
Не-не, Мельбю тогда завязал уже. Так Джон Йенсен "Факсе" из Арсенала жег. И еще Флемминг Поульсен был, жаль сломали быстро
Но на чемп он вроде поехал,насколько помню,
тогда Рихард Меллер Нильсен вырвал их всех
буквально через пару дней из отпусков )
И еще помню,как вроде Андерсену ,защитнику
тогда траму тяжелейшую нанесли,там вроде
открытый перелом чашки был,жуткое зрелище.....
Австриец анжи
сегодня в 01:17
Моя любимая команда Дания !!! Супер давно их не видел !!!!
ave80 ответил NAZAR 007
сегодня в 01:13
NAZAR 007:
Да ,добротная была команда. Но круче было в 1992 со Шмейхелем,Ларсенном,Вильфортом,Мельбю,Эльструпом, и великолепным тогда заводилой - Брайаном Лаудрупом )
Не-не, Мельбю тогда завязал уже. Так Джон Йенсен "Факсе" из Арсенала жег. И еще Флемминг Поульсен был, жаль сломали быстро
Caniggia
сегодня в 01:03
Жаль немного, что никаких ирландцев, ни шотландцев у нас не будет. Но сегодня Дания просто образцово, жестко и цинично деклассировала зеленых без шансов в одну калитку. Велком, Дания!
Delorm Delorm ответил RUSTY8
сегодня в 00:56
RUSTY8:
Финны тоже скандинавы как бэ
На Скандинавском полуострове 2 страны сейчас расположены - Норвегия и Швеция.Финляндия там нет.Финляндия,это отдельно.
NAZAR 007 ответил Roman73
сегодня в 00:56
Roman73:
Вот Дания, это да ! Кто помнит датский динамит восьмидесятых годов Лербю, Мортен Ольсен, Микаель Лаудруп и Пребен Элькяер центр нападения ?
Да ,добротная была команда. Но круче было в 1992
со Шмейхелем,Ларсенном,Вильфортом,Мельбю,Эльструпом,
и великолепным тогда заводилой - Брайаном Лаудрупом )
Y.N.W.A. ответил cannongun
сегодня в 00:52
cannongun:
Эриксен > Роналду))
Ну так сейчас так и есть.
Nazi ответил Roman73
сегодня в 00:51
Roman73:
Вот Дания, это да ! Кто помнит датский динамит восьмидесятых годов Лербю, Мортен Ольсен, Микаель Лаудруп и Пребен Элькяер центр нападения ?
Потрясная была команда. С тех пор Дания третья сборная в списке любимых.
mat73
сегодня в 00:51
Дания очень сильно хотела в Россию)))
NAZAR 007 ответил KINGSof10
сегодня в 00:51
KINGSof10:
Забитцер да, не тянет, зато Форсберг - лучший у шведов, Вернер у немцев и Поульсен хорош )
Да и Кейта со своей Гвинеей в пролете.а футболист то хороший,
и Гулачи с Венгрией в пролете....зато вот Огюстина возможно ,
Дешам и на чемп мира возьмет,в Лейпциге то не хило
стартанул,если бы не травма ныне....
Nazi
сегодня в 00:50
Молодцы датчане. Это прекрасно, что на ЧМ не будет унылых ирландцев, ни северных, ни обычных..
Он-моя жизнь
сегодня в 00:48
Датский принц♥️
Волшебник🎩
Jeck Denielse
сегодня в 00:48
Шведы,Исландцы,Датчане...футбол ушёл на север..)))

Викинги рулят....
cska plus
сегодня в 00:48
Да, вот это да, даже не ожидал.
Горожане
сегодня в 00:48
Эриксен зверь.
KINGSof10 ответил Roman73
сегодня в 00:47
Roman73:
Вот Дания, это да ! Кто помнит датский динамит восьмидесятых годов Лербю, Мортен Ольсен, Микаель Лаудруп и Пребен Элькяер центр нападения ?
помним 4:2 в Копенгагене )
KINGSof10 ответил NAZAR 007
сегодня в 00:46
NAZAR 007:
Молдца, Тимо ) Но так немцы то давно вышли уже ) А Форсберг -вчера, Поульсен -сегодня, в пролете остался Маркус Забитцер со своей Австрией...
Забитцер да, не тянет, зато Форсберг - лучший у шведов, Вернер у немцев и Поульсен хорош )
Roman73
сегодня в 00:45
Вот Дания, это да !
Кто помнит датский динамит восьмидесятых годов Лербю, Мортен Ольсен, Микаель Лаудруп и Пребен Элькяер центр нападения ?
ZENIT GOAL
сегодня в 00:45
Эриксен - зверь! Голы прекрасные, особенно его первый!
Поздравляю датчан!
NAZAR 007 ответил KINGSof10
сегодня в 00:45
KINGSof10:
Вернер только что забил
Молдца, Тимо ) Но так немцы то давно вышли уже )
А Форсберг -вчера, Поульсен -сегодня, в пролете
остался Маркус Забитцер со своей Австрией...
RUSTY8 ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:42
Y.N.W.A.:
Да уж.. Только Норвегии не хватает для полного комплекта Скандинавии. Ирландия хоть какое то разнообразие добавила бы в состав участников ЧМ. А так, скучноватый набор команд. П.с. Эриксен псих)
Финны тоже скандинавы как бэ
KINGSof10 ответил NAZAR 007
сегодня в 00:42
NAZAR 007:
Игроки Лейпцига ныне в большом в фаворе ) Молодцы ! Вчера Форсберг от шведов, сегодня Поульсен- от датчан )
Вернер только что забил
Owl Fake
сегодня в 00:42
Датская трёхминутка с двумя мячами оказалась фатальной. Ирландцы так и не пришли в себя; остальное залетело на классе.
RDeanW
сегодня в 00:42
итак уже автобусные шведы прошли, не хватало еще и такой же ирландии
NAZAR 007 ответил cannongun
сегодня в 00:41
cannongun:
Как это удивили? Дания закрытыми глазами проходила здесь
Ну так ирланцы сначала даже повели...а потом так развалились ) Счетом удивили )
RUSTY8
сегодня в 00:41
Беззубая Эйре((
Датчан с заслуженной победой!

Крысёнышу деревянному Бендтнеру пусть этот мяч будет последним за сборную)
Egorium
сегодня в 00:40
Дания более эффектная команда.
NAZAR 007
сегодня в 00:40
Игроки Лейпцига ныне в большом в фаворе ) Молодцы !
Вчера Форсберг от шведов, сегодня Поульсен- от датчан )
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