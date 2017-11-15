Дания сметает Ирландию и выходит на чемпионат мира. Эриксен оформил хет-трик

В рамках ответного стыкового матча за право сыграть на чемпионате мира Дания деклассировала сборную Ирландии.
Дублин, стадион «Авива-Стэдиум»
Ирландия – Дания – 1:5 (1:2)
Голы: Даффи 6 - Кристи 29 (авт), Эриксен 32, Эриксен 63, Эриксен 73, Бендтнер 90 (пен)
Первый матч: 0:0
Ирландия: Рэндольф, Кларк (Лонг 71), Даффи, Уорд, Кристи, Мейлер (Хулахан 46), МакКлин, Брэди, Хендрик, Артер (МакГиди 46), Мерфи.
Главный тренер: Мартин О'Нил.
Дания: Шмейхель, Кьер, Бьелланд, Кристенсен, Ларсен (Анкерсен 54), Делэни, Квист, Эриксен, Систо, Поульсен (Корнелиус 70), Йоргенсен (Бендтнер 84).
Главный тренер: Аге Хареиде.
Судья: Шимон Марциняк.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Он же вроде и сознание сразу практически потерял,так еще и камера это близко показала....
Он же вроде и сознание сразу практически потерял,так еще и камера это близко показала....
тогда Рихард Меллер Нильсен вырвал их всех
буквально через пару дней из отпусков )
И еще помню,как вроде Андерсену ,защитнику
тогда траму тяжелейшую нанесли,там вроде
открытый перелом чашки был,жуткое зрелище.....
тогда Рихард Меллер Нильсен вырвал их всех
буквально через пару дней из отпусков )
И еще помню,как вроде Андерсену ,защитнику
тогда траму тяжелейшую нанесли,там вроде
открытый перелом чашки был,жуткое зрелище.....
со Шмейхелем,Ларсенном,Вильфортом,Мельбю,Эльструпом,
и великолепным тогда заводилой - Брайаном Лаудрупом )
со Шмейхелем,Ларсенном,Вильфортом,Мельбю,Эльструпом,
и великолепным тогда заводилой - Брайаном Лаудрупом )
и Гулачи с Венгрией в пролете....зато вот Огюстина возможно ,
Дешам и на чемп мира возьмет,в Лейпциге то не хило
стартанул,если бы не травма ныне....
и Гулачи с Венгрией в пролете....зато вот Огюстина возможно ,
Дешам и на чемп мира возьмет,в Лейпциге то не хило
стартанул,если бы не травма ныне....
Волшебник🎩
Волшебник🎩
Викинги рулят....
Викинги рулят....
Кто помнит датский динамит восьмидесятых годов Лербю, Мортен Ольсен, Микаель Лаудруп и Пребен Элькяер центр нападения ?
Кто помнит датский динамит восьмидесятых годов Лербю, Мортен Ольсен, Микаель Лаудруп и Пребен Элькяер центр нападения ?
Поздравляю датчан!
Поздравляю датчан!
А Форсберг -вчера, Поульсен -сегодня, в пролете
остался Маркус Забитцер со своей Австрией...
А Форсберг -вчера, Поульсен -сегодня, в пролете
остался Маркус Забитцер со своей Австрией...
Датчан с заслуженной победой!
Крысёнышу деревянному Бендтнеру пусть этот мяч будет последним за сборную)
Датчан с заслуженной победой!
Крысёнышу деревянному Бендтнеру пусть этот мяч будет последним за сборную)
Вчера Форсберг от шведов, сегодня Поульсен- от датчан )
Вчера Форсберг от шведов, сегодня Поульсен- от датчан )