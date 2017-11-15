В планах Федерации футбола США - организовать турнир для сборных, не попавших на мундиаль

По информации СМИ, летом, помимо чемпионата мира-2018, может состояться еще один международный турнир.

Его участниками могут стать сборные, которым не удалось пробиться на мундиаль в Россию.

Сообщается, что Федерация футбола США уже ведет переговоры с американской телевизионной сетью FOX. По слухам, переговоры находятся на начальной стадии.

Предполагается, что участие в подобном турнире поможет командам не только сгладить горечь разочарования от непопадания на ЧМ, но и подготовиться к грядущим отборочным кампаниям.

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