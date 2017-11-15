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В планах Федерации футбола США - организовать турнир для сборных, не попавших на мундиаль

сегодня, 08:24

По информации СМИ, летом, помимо чемпионата мира-2018, может состояться еще один международный турнир.

Его участниками могут стать сборные, которым не удалось пробиться на мундиаль в Россию.

Сообщается, что Федерация футбола США уже ведет переговоры с американской телевизионной сетью FOX. По слухам, переговоры находятся на начальной стадии.

Предполагается, что участие в подобном турнире поможет командам не только сгладить горечь разочарования от непопадания на ЧМ, но и подготовиться к грядущим отборочным кампаниям.

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Все комментарии
Triem ответил Леха Николаев
сегодня в 09:25
Леха Николаев:
американские сми (си-эн-эны всякие) испокон веков демонизируют россию: в дании и таиланде, аргентине и австралии. теперь у россии появился уникальный шанс открыться миру с лучшей стороны, но и тут они надеются перехватить инициативу.
Взоры всего мира по любому будут устремлены в Россию а те кто приедут, а их будет много, поймут что такое Россия на самом деле.
cannongun
сегодня в 09:19
Беларусь не забудьте
Gallardo27
сегодня в 09:12
Хорошая идея!
Леха Николаев ответил Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 09:09
Директор американской фирмы Transceptor Technology:
Ну а в конце лета, по аналогии с суперкубком Европы, организуют суперфинал между победителем ЧМ-2018, то бишь новоиспечённым чемпионом мира, и победителем "турнира лузеров".
правда, что американская фирма Transceptor Technology приступила к созданию компьютеров "персональный спутник"?
Absinthe6
сегодня в 09:01
Италия, Ирландия, Сев. Ирландия, Греция, США, Голландия, Болгария, Венгрия, Норвегия, Чехия, Уэльс, Австрия, Черногория, Румыния, Шотландия, Словения, Босния и Герцеговина, Украина, Турция, Сирия, Узбекистан, Китай, ОАЭ, Чили, Парагвай, Эквадор, Новая Зеландия... ну и Тринидад)
Леха Николаев
сегодня в 09:00
американские сми (си-эн-эны всякие) испокон веков демонизируют россию: в дании и таиланде, аргентине и австралии. теперь у россии появился уникальный шанс открыться миру с лучшей стороны, но и тут они надеются перехватить инициативу.
Foxes
сегодня в 08:53
Бред.
Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 08:51
Ну а в конце лета, по аналогии с суперкубком Европы, организуют суперфинал между победителем ЧМ-2018, то бишь новоиспечённым чемпионом мира, и победителем "турнира лузеров".
Шкумат
сегодня в 08:51
Турнир неудачников
Директор американской фирмы Transceptor Technology
сегодня в 08:44
Молодцы Штаты! Надо использовать любую возможность, чтобы позлить этих коммунистов!!! Ну то есть, Советский Союз. Ну то есть, красных! Ну не знаю, как их там!!!

P.S. Как утверждает пропаганда, там ещё есть немало людей, не знающих про развал Союза.
Алексей Мяснов
сегодня в 08:31
Турнир обиженных
eaguar
сегодня в 08:31
кому это нужно
yrasikos22
сегодня в 08:26
И кому вообще сдался этот дворовый турнир?,пускай сами Сша и играют в нем, сами с собой....
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