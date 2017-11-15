Бельгия минимально обыграла Японию, победный гол забил Лукаку

Сборная Бельгии одержала минимальную победу над Японией в товарищеском матче.
Брюгге, стадион «Ян Брейдель»
Бельгия - Япония 1:0 (0:0)
Гол: Лукаку 72.
Бельгия: Миньоле, Вермален, Вертонген, Менье, Кабаселе, де Брюйне (Дембеле 62), Шадли (Лукаку 84), Витцель (Дефур 84), Азар, Мертенс (Миральяс 60), Лукаку (Ориги 74).
Главный тренер: Роберто Мартинес.
Япония: Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи (Сакаи 86), Макино, Идегути, Нагасава (Мориока 62), Ямагути, Харагути (Инуи 78), Осако (Сугимото 73), Асано (Кубо 68).
Главный тренер: Вахид Халилходжич.
Предупреждение: Идегути 75.
Судья: Ян Брейдель.
Ранее сборная России сыграла вничью с Испанией.
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