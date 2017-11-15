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Португалия и США разошлись миром

сегодня, 01:37
ПортугалияПортугалия1 : 1СШАСШАМатч завершен

Сборная Португалии сыграла вничью в товарищеской встрече с национальной командой США.

Лейрия, стадион «Магалайш Пессоа».

Португалия - США - 1:1 (1:1)
Голы: Антунеш 31 – МакКенни 21

Португалия: Бету, Семеду, Пепе (Нету 10), Феррейра, Антунеш, М. Фернандеш, Данилу (Бернарду Силва 62), Б. Фернандеш (Жоау Мариу 46), Гедеш (М. Лопеш 81), Брума (Р. Невеш 62), Ж. Мартинш (Пасьенса 46).
Главный тренер: Фернанду Сантуш

США: Хорват (Хамид 46), Брукс (Картер-Викерс 46), Лихай (Вильяфана 59), Миазга, Йедлин, Перри-Акоста, МакКенни (Бедойя 84), Д. Уильямс, Адамс, Агудело (Гуч 59), Сэпонг (Дуайер 77).
Главный тренер: Дэйв Сарачан (и.о.)

Судья: Энтони Тейлор.

Напомним, в предыдущем товарищеском матче португальская сборная разгромила Саудовскую Аравию (3:0).

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