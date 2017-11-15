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Англия и Бразилия сильнейшего не выявили

сегодня, 00:54
АнглияАнглия0 : 0БразилияБразилияМатч завершен

В рамках товарищеского матча между сборными Англии и Бразилии была зафиксирована ничья.

Лондон, стадион «Уэмбли»

Англия – Бразилия – 0:0 

Англия: Харт, Стоунз, Магуайр, Бертран (Янг 80), Гомес, Дайер, Лофтус-Чик (Лингард 35), Ливермор (Роуз 90), Уокер, Варди (Соланке 75), Рэшфорд (Абрахам 75).
Главный тренер: Гарет Саутгейт.

Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Марсело, Алвес, Миранда, Паулиньо, Каземиро, Аугусто (Фернандиньо 68), Коутиньо (Виллиан 68), Неймар, Жезус (Фирмино 76).
Главный тренер: Аденор Леонардо Тите.

Предупреждения: Ливермор 54, Алвес 56.

Судья: Артур Соареш Диаш.

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Все комментарии
alexcc2009
сегодня в 01:15
Англичане из группы не выйдут, а латиносы в 1/4 вылетят
cannongun
сегодня в 01:04
Как-то пофигу
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