Англия и Бразилия сильнейшего не выявили

В рамках товарищеского матча между сборными Англии и Бразилии была зафиксирована ничья.
Лондон, стадион «Уэмбли»
Англия – Бразилия – 0:0
Англия: Харт, Стоунз, Магуайр, Бертран (Янг 80), Гомес, Дайер, Лофтус-Чик (Лингард 35), Ливермор (Роуз 90), Уокер, Варди (Соланке 75), Рэшфорд (Абрахам 75).
Главный тренер: Гарет Саутгейт.
Бразилия: Алиссон, Маркиньос, Марсело, Алвес, Миранда, Паулиньо, Каземиро, Аугусто (Фернандиньо 68), Коутиньо (Виллиан 68), Неймар, Жезус (Фирмино 76).
Главный тренер: Аденор Леонардо Тите.
Предупреждения: Ливермор 54, Алвес 56.
Судья: Артур Соареш Диаш.
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