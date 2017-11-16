Фернандес: «Думаю, испанцы были серьёзно мотивированы, но мы навязали им борьбу»

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес, не принимавший участия в товарищеской встрече с Испанией, поделился впечатлениями от матча (3:3), а также рассказал о своём состоянии:

«Думаю, у испанцев была серьёзная мотивация. В их составе выступают сильные, известные игроки, профессионалы. На поле они выходят с единственной целью – победить. Но наша команда играла хорошо, навязала испанцам серьёзную борьбу, поэтому и удалось добиться такого результата. Мы даже имели шансы на победу, но в концовке матча нам немного не повезло.

У меня остались болевые ощущения, но я потихоньку восстанавливаюсь. Перед матчем с Испанией мы не стали рисковать моим здоровьем и приняли решение пропустить эту игру. Думаю, что скоро смогу вернуться в строй».

Ранее сообщалось, что Фернандес будет вынужден пропустить матч 17-го тура РФПЛ с хабаровским СКА.

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