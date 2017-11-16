Прядкин: «Родриго после матча обнял Лунёва и попросил у него прощения»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что после товарищеского матча между сборными России и Испании форвард «Валенсии» Родриго извинился перед российским вратарём «Зенита» Андреем Лунёвым за травму, нанесённую в концовке встречи:

«Очень расстроила травма Лунёва – парень, по сути, спас команду и в целом здорово отыграл весь матч. Надеемся, всё обойдётся, и Андрей в ближайшее время вернётся на поле. Хочется отметить, что игрок испанцев действительно очень опасно сыграл в атаке. Но стоит отдать ему должное – после игры он зашёл к нам в раздевалку, извинился перед командой и самим Лунёвым. Родриго обнял Андрея и попросил у него прощения перед отправкой нашего голкипера в больницу».

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