Карпин: «Рамос и Пике в официальных матчах таких вольностей бы себе не позволили»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что Аргентина и Испания приехали в Россию для того, чтобы провести выставочные матчи:

«В какой-то степени аргентинцы и испанцы провели выставочные матчи. Оба наших соперника решили задачу выхода на чемпионат мира, и для них встречи стали реально товарищескими. А для наших футболистов матчи против лучших команд мира, на полных стадионах – мотивация гораздо более высокая. Скажем, Испания выставила, мягко говоря, не основной состав.

Насколько? Дело не в процентах. Те же Серхио Рамос и Пике в официальных матчах действуют иначе. Таких вольностей, которые они позволяли себе в этой встрече, не было бы. Но давайте оценивать нашу сборную. А как уж там играют соперники, пусть они сами разбираются».

Карпин также высказался по поводу эпизода в концовке встречи Россия - Испания, когда нападающий гостей Родриго нанёс серьёзную травму российскому голкиперу Андрею Лунёву.

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