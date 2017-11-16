Карпин: «Рамос и Пике в официальных матчах таких вольностей бы себе не позволили»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Албания. Суперлига
  • Отбор ЧМ. Интерконтинентальный плей-офф
  • Португалия. Кубок
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
05:15 сегодня Логотип ПеруПеру -:- Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия Фонбет 1.2 6 15
  • Главные новости
  • Все новости
23:33
Неймар плакал и просил Бартомеу не отпускать его в ПСЖ38
20:35
Вентура уволен с поста тренера сборной Италии52
19:59
Система видеоповторов будет использоваться в Ла Лиге со следующего сезона49
18:26
Бывший вице-президент ФИФА получил 1 млн долларов за голос в пользу Катара39
17:39
Провести тестовый поединок на стадионе «Мордовия-Арена» пригласили «Сызрань-2003»38
03:16
Прядкин: «Родриго после матча обнял Лунёва и попросил у него прощения»0
02:53
Фернандес: «Думаю, испанцы были серьёзно мотивированы, но мы навязали им борьбу»0
02:31
Ари: «Думаю, привлечь внимание тренера сборной России до старта ЧМ вполне реально»2
00:57
Джером Боатенг назвал своих любимых защитников3
00:45
«Рома» готовит для Перотти новый контракт2
00:32
Ребров - о Кокорине и Глушакове: «Что-то вратарей развелось в последнее время»4
00:22
Манчини: «Я родился после 1958 года и никогда не видел, как Италия не попадает на ЧМ»6
00:15
Рохо принял участие в матче впервые за 7 месяцев0
00:01
Манчини: «Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно»10
23:53
Огбонна — цель «Милана» в январе0
23:44
Карпин: «Лунев не боится и действует решительно. Цена такой манеры – подобные травмы»0
23:15
Врач сборной России рассказал, что Фернандес, Акинфеев и Кокорин могли сыграть с Испанией8
23:04
Демпси, преодолевший проблемы с сердцем, получил награду «Камбэк года» в MLS2
22:27
Де Росси зашел в автобус сборной Швеции и извинился за поведение фанатов17
22:14
Глава Федерации футбола Италии: «Сказал Вентуре, что мы больше не нуждаемся в его услугах»5
22:03
Семин завел страницу в Instagram13
21:54
Оуэн считает, что его поколение молодых английских игроков было сильнее современного8
21:44
Вентуре заплатят 866 тысяч евро за расторжение контракта9
21:30
Лория рассказал о том, что на него выходили представители «Челси»5
20:50
Романцев: «Арбитр, словно киногерой Сталлоне, отправил сборную России в нокдаун»30

Карпин: «Рамос и Пике в официальных матчах таких вольностей бы себе не позволили»

сегодня, 02:11
РоссияРоссия3 : 3ИспанияИспанияМатч завершен

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин выразил мнение, что Аргентина и Испания приехали в Россию для того, чтобы провести выставочные матчи:

«В какой-то степени аргентинцы и испанцы провели выставочные матчи. Оба наших соперника решили задачу выхода на чемпионат мира, и для них встречи стали реально товарищескими. А для наших футболистов матчи против лучших команд мира, на полных стадионах – мотивация гораздо более высокая. Скажем, Испания выставила, мягко говоря, не основной состав.

Насколько? Дело не в процентах. Те же Серхио Рамос и Пике в официальных матчах действуют иначе. Таких вольностей, которые они позволяли себе в этой встрече, не было бы. Но давайте оценивать нашу сборную. А как уж там играют соперники, пусть они сами разбираются».

Карпин также высказался по поводу эпизода в концовке встречи Россия - Испания, когда нападающий гостей Родриго нанёс серьёзную травму российскому голкиперу Андрею Лунёву.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Прядкин: «Родриго после матча обнял Лунёва и попросил у него прощения»
Сегодня, 03:16 0
Ребров - о Кокорине и Глушакове: «Что-то вратарей развелось в последнее время»
Сегодня, 00:32 4
Манчини: «Я родился после 1958 года и никогда не видел, как Италия не попадает на ЧМ»
Сегодня, 00:22 6
Манчини: «Я знал, что трудный момент придет, это было неизбежно»
Сегодня, 00:01 10
Карпин: «Лунев не боится и действует решительно. Цена такой манеры – подобные травмы»
Вчера, 23:44 0
Врач сборной России рассказал, что Фернандес, Акинфеев и Кокорин могли сыграть с Испанией
Вчера, 23:15 8
Обсудить
Все комментарии
Василий 50
сегодня в 02:36
Карпин говорит, а работы ему никто не предлагает.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100