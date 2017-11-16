На новом стадионе в Волгограде завершена прошивка поля

Продолжаются работы на новом стадионе «Волгоград Арена», возводящемся к чемпионату миру в России. Пресс-служба компании «Стройтрансгаз», выступающей генеральным подрядчиком строительства арены, сообщила о завершении прошивки поля:

«На стадионе „Волгоград Арена“ завершилась прошивка футбольного поля полимерным волокном. Площадь обработанного участка составила 8 тыс. кв. м. Для прошивки использовано около 48 тыс. км искусственного волокна, что практически на 8 тыс. км больше, чем длина экватора Земли».

Сообщается, что технология прошивки была разработана в Нидерландах. Износостойкость газона увеличена более чем в три раза, а футболисты на таком покрытии будут реже получать травмы. В тестовом режиме запущена система подогрева поля.

В октябре сообщалось, что работа над «Волгоград Ареной» завершена на 75 %.

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