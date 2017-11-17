Баляйкин: «Думаю, игроков ЦСКА снегом и морозом не испугаешь»

Защитник «СКА-Хабаровск» Евгений Баляйкин считает, что фактор холодной погоды не прибавит его команде шансов в предстоящем матче с ЦСКА в рамках 17-го тура РФПЛ:

«ЦСКА не та команда, которую можно удивить снегом и морозом. И уж тем более – испугать. Я думаю, что этих парней нельзя чем-то удивить, испугать. Не та компания.

Как остановить эту команду? Не позволять самому себе глупых и неоправданных ошибок, выполнять общекомандный план на игру, который будет разработан тренерским штабом. Всегда держать концентрацию, страховать партнёра, который может проиграть единоборство, и не упускать свой шанс забить гол. Такой шанс будет, ведь ЦСКА играет сам и даёт играть сопернику. Да и футбол такая игра, где шанс есть у любой команды в любом матче. Просто нужно уметь ждать и не упускать те возможности, которые вам даёт игра».

В предыдущем туре РФПЛ хабаровский клуб уступил тульскому «Арсеналу» (1:2).

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