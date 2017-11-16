«Спартак» проведет зимние сборы в ОАЭ и Испании

Как сообщает пресс-служба «Спартака», команда проведет зимние сборы в ОАЭ и Испании.



«Во время зимнего перерыва в чемпионате страны у спартаковцев запланированы три сбора, которые, как и в прошлом году, пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах и Испании.



Первый сбор состоится с 9 января по 22 февраля в Дубае. Уже известно, что здесь команда сыграет два контрольных матча, 18 и 22 января. Второй сбор пройдет с 25 января по 7 февраля в Марбелье, третий — с 9 по 19 февраля в Эстепоне. Список контрольных поединков во время испанских сборов будет объявлен позднее; пока известна дата только одного из них — 6 февраля», - заявляет пресс-служба.



Напомним, что на предстоящий матч 17-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» проданы все билеты.

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