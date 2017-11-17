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«Кубань»: «Игроки шантажируют клуб словами о бойкоте»

сегодня, 13:33

Гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал информацию о том, что несколько игроков команды угрожали бойкотировать ближайший матч с «Тюменью», если им не выплатят все долги по зарплате. По словам Крапивки, его такая позиция очень удивляет, поскольку в клубе «активно идет погашение долгов».

«Мы с недоумением и даже возмущением восприняли сложившуюся ситуацию. Дело в том, что в футбольном клубе „Кубань“ активно идет погашение долгов, составлен график выплат, который был согласован с футболистами, и в течение четырех месяцев - с июля по октябрь текущего года - футболистам было выплачено по восемь окладов. На данный момент задолженность перед игроками составляет порядка двух месяцев, и следующий этап погашения назначен на 24 ноября.

Игроки знали об этом, однако группа из восьми футболистов на командном собрании в ультимативной форме заявила о том, что не выйдет на ближайшую игру, если все задолженности не будут погашены до 17 ноября. Впоследствии количество этих игроков сократилось до шести. В клубе данное заявление восприняли как шантаж.

К сожалению, мы не волшебники, и ограничены периодичностью финансовых поступлений в клуб, но, повторю, все, о чем мы договаривались с игроками в плане погашения долгов, выполнялось и будет выполняться впредь. В этой ситуации особенно досадно, что отдельные футболисты поставили свои личные цели выше командных и скатились к откровенному шантажу. Для нас такая позиция неприемлема, и очевидно, что если она не изменится, мы будем расставаться с этими игроками».

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 14:26
Дыма без огня не бывает, тут ясно одно, что дело здесь не чистое.
Смитерс ответил КЭТиК
сегодня в 14:17
КЭТиК:
А игроки говорят, что задолженность от 4-х до 12 месяцев. Кому верить?
По логике, верить пока что игрокам. Как только клуб покажет документы, что долг был оплачен - игроков предать анафеме.
КЭТиК
сегодня в 14:09
А игроки говорят, что задолженность от 4-х до 12 месяцев. Кому верить?
борька
сегодня в 14:08
С миллиардным бюджетом и долги, вот так рамиловка!
ermak6448
сегодня в 14:02
Не исполнения Договора - контракта всегда пагубно сказывается на качестве игры.
RussianHorse
сегодня в 13:54
Давно пора закрыть Кубань, ничего там, кроме распила бюджета не происходит.
drug01
сегодня в 13:51
Вообще Кубань надо закрывать,если постоянно нет средств!!!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:40
ЧТО ЗА КЛУБ ТАКОЙ КУБАНЬ ?
КРАСНОДАР СЛЫШАЛ, А ЭТО ЧТО ?
arzamas
сегодня в 13:38
Гнать в шею шантажистов не взирая на полезность и заслуги!
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