«Кубань»: «Игроки шантажируют клуб словами о бойкоте»

Гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка прокомментировал информацию о том, что несколько игроков команды угрожали бойкотировать ближайший матч с «Тюменью», если им не выплатят все долги по зарплате. По словам Крапивки, его такая позиция очень удивляет, поскольку в клубе «активно идет погашение долгов».

«Мы с недоумением и даже возмущением восприняли сложившуюся ситуацию. Дело в том, что в футбольном клубе „Кубань“ активно идет погашение долгов, составлен график выплат, который был согласован с футболистами, и в течение четырех месяцев - с июля по октябрь текущего года - футболистам было выплачено по восемь окладов. На данный момент задолженность перед игроками составляет порядка двух месяцев, и следующий этап погашения назначен на 24 ноября.

Игроки знали об этом, однако группа из восьми футболистов на командном собрании в ультимативной форме заявила о том, что не выйдет на ближайшую игру, если все задолженности не будут погашены до 17 ноября. Впоследствии количество этих игроков сократилось до шести. В клубе данное заявление восприняли как шантаж.

К сожалению, мы не волшебники, и ограничены периодичностью финансовых поступлений в клуб, но, повторю, все, о чем мы договаривались с игроками в плане погашения долгов, выполнялось и будет выполняться впредь. В этой ситуации особенно досадно, что отдельные футболисты поставили свои личные цели выше командных и скатились к откровенному шантажу. Для нас такая позиция неприемлема, и очевидно, что если она не изменится, мы будем расставаться с этими игроками».

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