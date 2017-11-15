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Бывший вице-президент ФИФА получил 1 млн долларов за голос в пользу Катара

сегодня, 18:26

Бывший вице-президент ФИФА Хулио Грондона отдал свой голос в пользу Катара ради денег, когда решалась судьба страны, которая примет чемпионат мира 2022 года. Функционер получил взятку в размере 1 млн долларов. Об этом сообщил бывший президент компании Torneos y Competencias Алехандро Бурсако, свидетель по делу о коррупции в южноамериканском футболе.

Бурсако также отметил, что коррупционная схема в Южной Америке существовала более десяти лет, и эта взятка — лишь малая часть того, что происходило в рядах латиноамериканских чиновников.

Напомним, что Грондона ушел из жизни 30 июля 2014 года.

Мундиаль в Катаре должен состояться в ноябре и декабре 2022 года.

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Все комментарии
112910415
сегодня в 18:40
о, спорт, ты - кэш!
drug01
сегодня в 18:34
Хороший голос нам бы так голосовать!
Аргeнтинeц
сегодня в 18:32
Позор!
Марк Аврелий
сегодня в 18:29
А нам можно на голосовании получить лям долларов за голос?
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