«Ювентус» включился в борьбу за Тосуна

«Ювентус» заинтересовался нападающим «Бешикташа» Дженком Тосуном, утверждает источник. Отмечается, что наставник туринцев Массимилиано Аллегри рассматривает турецкого футболиста в качестве альтернативы Гонсало Игуаину.

В текущем сезоне чемпионата Турции Тосун забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах. На его счету также 4 забитых мяча и 1 голевой пас в четырёх турах групповой стадии Лиги чемпионов.

В услугах 26-летнего форварда также заинтересованы «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Ньюкасл» и «Вольфсбург».

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