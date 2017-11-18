Хайнкес подтвердил интерес «Баварии» к Сандро Вагнеру

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес признался, что мюнхенский клуб действительно проявляет интерес к нападающему «Хоффенхайма» Сандро Вагнеру:

«Когда вы интересуетесь футболистом, у которого есть контракт с другим клубом, вам необходимо вступить с этим клубом в переговоры. Посмотрим, получится ли у нас это сделать, ведь Вагнер очень важен для „Хоффенхайма“. Получить первоклассного футболиста зимой будет трудно».

Ранее наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн сообщил, что Вагнер сам хочет перебраться в «Баварию».

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