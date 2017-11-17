Талиска может сменить «Бенфику» на «Лейпциг»

Нападающий «Бенфики» Талиска может продолжить карьеру в Германии. Футболист может зимой перейти в «Лейпциг».
В текущем сезоне Талиска отметился 5 голами в 15 матчах.
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|Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур
|1
|X
|2
|22:30
|Идет второй тайм, 52’
|Штутгарт
|2:1
|Боруссия Д
|4.45
|4.35
|1.77
|Испания. Примера 2017/2018, 12 тур
|1
|X
|2
|23:00
|42’
|Жирона
|0:1
|Реал Сосьедад
|2.8
|3.4
|2.45
|Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур
|1
|X
|2
|21:00
|Матч завершен
|Лилль
|3:1
|Сент-Этьен
|2.1
|3.25
|3.65
|22:45
|Закончился первый тайм
|Амьен
|1:0
|Монако
|5.5
|4
|1.6
Нападающий «Бенфики» Талиска может продолжить карьеру в Германии. Футболист может зимой перейти в «Лейпциг».
В текущем сезоне Талиска отметился 5 голами в 15 матчах.
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Игрок классный.
Игрок классный.