Усманов может приобрести «Андерлехт»

Российский олигарх Алишер Усманов может стать владельцем контрольного пакета акций «Андерлехта», утверждают в Бельгии.

Сообщается, что сделка может обойтись бизнесмену в 80 млн евро.

Стоит отметить, что Усманов не является единственным претендентом на покупку бельгийского клуба. Конкуренцию ему готовы составить местные предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте.

Ранее мы сообщали о том, что Усманов не собирается продавать свою долю акций в «Арсенале».

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