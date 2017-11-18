Усманов может приобрести «Андерлехт»

Российский олигарх Алишер Усманов может стать владельцем контрольного пакета акций «Андерлехта», утверждают в Бельгии.
Сообщается, что сделка может обойтись бизнесмену в 80 млн евро.
Стоит отметить, что Усманов не является единственным претендентом на покупку бельгийского клуба. Конкуренцию ему готовы составить местные предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте.
Ранее мы сообщали о том, что Усманов не собирается продавать свою долю акций в «Арсенале».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте